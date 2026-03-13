Moszkva átlát a szitán. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta: Brüsszel a más területeken elért sikerek hiányában az ukrajnai konfliktus további eszkalációjára tesz fel mindent.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan

Brüsszel az ukrajnai konfliktus eszkalációjára épít, mivel más irányokban nem tud felmutatni eredményeket

– fogalmazott a diplomata.

Moszkva szerint Brüsszel aláássa a békét

Zaharova szerint az Európai Bizottság lépései aláássák a békés megoldás keresésére irányuló erőfeszítéseket, miközben mindent megtesznek azért, hogy az ukrán vezetést hatalmon tartsák.

A szóvivő ezt azzal indokolta, hogy az Európai Unió újabb pénzügyi támogatást próbál biztosítani Ukrajna számára úgy, hogy közben megkerüli Magyarország és Szlovákia ellenállását.

A Politico beszámolója szerint Brüsszel kétoldalú hitelek formájában adna pénzt Kijevnek, amelyekhez nem lenne szükség Budapest és Pozsony jóváhagyására.

Energiaviták feszítik tovább a kapcsolatokat

A vita hátterében az áll, hogy Kijev január végén leállította az orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezeték egyik ágán keresztül. Ez komoly feszültséget okozott a térségben. Válaszul Budapest február 18-án leállította a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnának, majd február 20-án blokkolta az Európai Unió által tervezett, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelcsomagot is.

Brüsszel a háború mellett áll

Tavaly szeptemberben Strasbourgban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetéről szóló éves beszédében világossá tette, hogy a háborúpárti politikát kívánja folytatni, és Ukrajnát tette a középpontba. A brüsszeli vezető szerint Európa harcban áll, és kijelentette: Ukrajna jövője az Európai Unióban van.