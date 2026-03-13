MoszkvaBrüsszelháborúpártiUrsula von der Leyenorosz-ukrán háborúeszkaláció

Moszkva lerántotta a leplet a háborúpártiak terveiről, ez fájni fog Brüsszelnek

Az Európai Unió a háború folytatásában érdekelt, és az ukrajnai konfliktus eszkalációjára építi politikáját – erről beszélt az orosz külügyminisztérium szóvivője. A moszkvai álláspont szerint Brüsszel inkább a harcok elhúzódását támogatja, miközben akadályozza a békés rendezésre irányuló kezdeményezéseket.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2026. 03. 13. 9:52
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Fotó: Sefa Karacan Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Moszkva átlát a szitán. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta: Brüsszel a más területeken elért sikerek hiányában az ukrajnai konfliktus további eszkalációjára tesz fel mindent.

Moszkva
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan

Brüsszel az ukrajnai konfliktus eszkalációjára épít, mivel más irányokban nem tud felmutatni eredményeket

– fogalmazott a diplomata.

 

Moszkva szerint Brüsszel aláássa a békét

Zaharova szerint az Európai Bizottság lépései aláássák a békés megoldás keresésére irányuló erőfeszítéseket, miközben mindent megtesznek azért, hogy az ukrán vezetést hatalmon tartsák.

A szóvivő ezt azzal indokolta, hogy az Európai Unió újabb pénzügyi támogatást próbál biztosítani Ukrajna számára úgy, hogy közben megkerüli Magyarország és Szlovákia ellenállását.

A Politico beszámolója szerint Brüsszel kétoldalú hitelek formájában adna pénzt Kijevnek, amelyekhez nem lenne szükség Budapest és Pozsony jóváhagyására.

 

Energiaviták feszítik tovább a kapcsolatokat

A vita hátterében az áll, hogy Kijev január végén leállította az orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezeték egyik ágán keresztül. Ez komoly feszültséget okozott a térségben. Válaszul Budapest február 18-án leállította a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnának, majd február 20-án blokkolta az Európai Unió által tervezett, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelcsomagot is.

 

Brüsszel a háború mellett áll

Tavaly szeptemberben Strasbourgban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetéről szóló éves beszédében világossá tette, hogy a háborúpárti politikát kívánja folytatni, és Ukrajnát tette a középpontba. A brüsszeli vezető szerint Európa harcban áll, és kijelentette: Ukrajna jövője az Európai Unióban van.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with EPP President Manfred Weber (L) prior to a debate on the conclusions of the European Council meeting of December 19, 2024, as part of a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on January 22, 2025. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
A háborúpárti Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az EPP elnöke. Fotó: AFP/Frederick Florin

Von der Leyen párttársa, az Európai Néppárt elnöke szintén a háború folytatása mellett foglalt állást. Manfred Weber korábban arról beszélt, hogy el kellene kezdeni dolgozni egy közös európai hadtest felállításán.

Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak közösen vállalnánk

– mondta harciasan Weber a ZDF műsorában. A háborúpárti német politikus korábban is hangsúlyozta, hogy a békefenntartói munkában részt kell vennie az Európai Uniónak, amennyiben megszületik egy békemegállapodás.

Tavaly decemberben pedig arról beszélt, hogy Európának előre kell lépnie. – Ki kell állnunk Ukrajna mellett: Putyin háborús bűnös, a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására kell felhasználni.

 

Borítókép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu