Moszkva átlát a szitán. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta: Brüsszel a más területeken elért sikerek hiányában az ukrajnai konfliktus további eszkalációjára tesz fel mindent.
Brüsszel az ukrajnai konfliktus eszkalációjára épít, mivel más irányokban nem tud felmutatni eredményeket
– fogalmazott a diplomata.
Moszkva szerint Brüsszel aláássa a békét
Zaharova szerint az Európai Bizottság lépései aláássák a békés megoldás keresésére irányuló erőfeszítéseket, miközben mindent megtesznek azért, hogy az ukrán vezetést hatalmon tartsák.
A szóvivő ezt azzal indokolta, hogy az Európai Unió újabb pénzügyi támogatást próbál biztosítani Ukrajna számára úgy, hogy közben megkerüli Magyarország és Szlovákia ellenállását.
A Politico beszámolója szerint Brüsszel kétoldalú hitelek formájában adna pénzt Kijevnek, amelyekhez nem lenne szükség Budapest és Pozsony jóváhagyására.
Energiaviták feszítik tovább a kapcsolatokat
A vita hátterében az áll, hogy Kijev január végén leállította az orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezeték egyik ágán keresztül. Ez komoly feszültséget okozott a térségben. Válaszul Budapest február 18-án leállította a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnának, majd február 20-án blokkolta az Európai Unió által tervezett, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelcsomagot is.
Brüsszel a háború mellett áll
Tavaly szeptemberben Strasbourgban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetéről szóló éves beszédében világossá tette, hogy a háborúpárti politikát kívánja folytatni, és Ukrajnát tette a középpontba. A brüsszeli vezető szerint Európa harcban áll, és kijelentette: Ukrajna jövője az Európai Unióban van.
