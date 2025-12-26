Dermesztő bejelentést tett Manfred Weber: német katonákat küldene Ukrajnába

Bundeswehrsoldaten sollen nach dem Willen von EVP-Chef Manfred Weber einen möglichen Frieden in der Ukraine sichern – unter EU-Flagge. Doch aus der Nato-Spitze kommen Warnungen vor europäischen Alleingängen in Verteidigungsfragen. https://t.co/MjSq3Mw922 — DER SPIEGEL (@derspiegel) December 26, 2025

Amint arról korábban beszámoltunk, a berlini tárgyalások után az EU állam- és kormányfői egy multinacionális csapat felállítását ígérték az ukrajnai fegyverszünet biztosítására. Az európaiak által vezetett és az Egyesült Államok által támogatott csapatnak Ukrajna fegyveres erőit kell támogatnia, valamint biztosítania kell a légtér és a tengerek biztonságát. Azonban egyelőre nem világos, hogy Németország hogyan tudna részt venni ebben. Friedrich Merz kancellár, Lars Klingbeil alkancellár és SPD-elnök eddig óvatosan nyilatkoztak a német katonák békefenntartásban való részvételének kérdéséről.

