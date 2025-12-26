Dermesztő bejelentést tett Manfred Weber: német katonákat küldene Ukrajnába

Manfred Weber, az Európai Parlament EPP frakciójának vezetője támogatja, hogy német katonák is részt vegyenek az ukrán békefenntartásban.
Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét
– nyilatkozta a CSU-politikus a Funke-Mediengruppe lapcsaládnak.
Nem várhatjuk el, hogy Trump egyedül az amerikai katonákkal biztosítsa a békés megoldást. És ha európai csapatokról beszélünk, Németország nem maradhat ki
– mondta Weber, hozzátéve: Európának felelősséget kell vállalnia Ukrajna biztonságáért.
A fegyverszüneti vagy békeszerződés után az európai zászló kell, hogy lobogjon a biztonsági vonalon
– fogalmazott Manfred Weber, hozzátéve: „Békét csak akkor lehet elérni, ha az európaiak erőt mutatnak és egy hangon szólalnak meg.”
