UkrajnaWeberukrán

Dermesztő bejelentést tett Manfred Weber: német katonákat küldene Ukrajnába

Németországnak aktívan részt kell vennie az ukrajnai békefolyamatban – közölte a Tisza Párt európai uniós pártcsaládjának vezetője, Manfred Weber. Magyar Péter főnöke uniós zászló alatt vezényelne katonákat a harctérre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 12:26
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Manfred Weber, az Európai Parlament EPP frakciójának vezetője támogatja, hogy német katonák is részt vegyenek az ukrán békefenntartásban. 

Manfred Weber uniós zászló alatt vezényelne katonákat a harctérre Fotó: PHILIPP VON DITFURTH / DPA
Manfred Weber uniós zászló alatt vezényelne katonákat a harctérre. Fotó: DPA/Philipp Von Ditfurdth

Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét

– nyilatkozta a CSU-politikus a Funke-Mediengruppe lapcsaládnak.

Nem várhatjuk el, hogy Trump egyedül az amerikai katonákkal biztosítsa a békés megoldást. És ha európai csapatokról beszélünk, Németország nem maradhat ki

– mondta Weber, hozzátéve: Európának felelősséget kell vállalnia Ukrajna biztonságáért. 

A fegyverszüneti vagy békeszerződés után az európai zászló kell, hogy lobogjon a biztonsági vonalon

– fogalmazott Manfred Weber, hozzátéve: „Békét csak akkor lehet elérni, ha az európaiak erőt mutatnak és egy hangon szólalnak meg.”

Amint arról korábban beszámoltunk, a berlini tárgyalások után az EU állam- és kormányfői egy multinacionális csapat felállítását ígérték az ukrajnai fegyverszünet biztosítására. Az európaiak által vezetett és az Egyesült Államok által támogatott csapatnak Ukrajna fegyveres erőit kell támogatnia, valamint biztosítania kell a légtér és a tengerek biztonságát. Azonban egyelőre nem világos, hogy Németország hogyan tudna részt venni ebben. Friedrich Merz kancellár, Lars Klingbeil alkancellár és SPD-elnök eddig óvatosan nyilatkoztak a német katonák békefenntartásban való részvételének kérdéséről.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu