Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak – kövesse nálunk élőben

Egyre több fiatal felnőttet érint a nemrég elhunyt világsztár betegsége

James Van Der Beeknél, a Dawson és a haverok sztárjánál két éve diagnosztizáltak vastagbélrákot, és idén február 11-én, mindössze 48 esztendősen elhunyt. A vastagbélrák a tüdő- és az emlőrák után a harmadik leggyakoribb rák a világon.

Takács Eszter
2026. 02. 27. 5:49
A színész két és fél évig küzdött hősiesen a rák ellen, de pár hete elvesztette a csatát, halálhírét a neje jelentette be: „Szeretett James David Van Der Beekünk ma reggel békésen elhunyt” – jelentette be felesége, Kimberly Van Der Beek az Instagramon. „Bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte utolsó napjait.”

A Dawson és a haverok egykori szereplője 46 éves volt a diagnózis felállításakor, ami rávilágít a vastagbélrák gyakoriságának növekedésére a fiatalok körében – írja a People.com. Egy másik ismert színész, Chadwick Boseman, a Marvel-filmek Fekete Párduca is mindössze 43 éves volt, amikor elhunyt ebben a betegségben.

A vastagbélrák a harmadik leggyakoribb rák a világon, a tüdő- és az emlőrák után. 

Míg a vastagbélrák összességében előfordulási aránya az elmúlt tíz évben csökkent, az ötven év alattiak körében évente körülbelül két százalékkal nőtt az előfordulási arány.

Az Amerikai Rákellenes Liga szerint a legfrissebb jelentések azt mutatják, a vastagbélrákkal diagnosztizált emberek egyötöde manapság 55 év alatti. A Mass General Brigham Rákkutató Intézet Fiatal Felnőtt Vastagbélrák Központjának a vezetője a PEOPLE magazinnak elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben egyértelmű epidemiológiai változás történt. „Természetesen nem csak egyetlen dolog játszik közre ebben az esetben. Úgy gondoljuk, hogy több tényező együttesen hat ránk – mondta. – Tehát a környezeti expozíciók, az étrendünkben bekövetkező változások, a feldolgozottabb élelmiszerek mennyisége, a bélmikrobiom változásai, a mikroműanyagokkal való érintkezéssel kapcsolatos viták. És természetesen mindazok a dolgok, amelyeket évek óta tudunk: az elhízás, a feldolgozott húsok, a túlzott alkoholfogyasztás. De ami igazán zavarba ejtő, az az, hogy a legtöbb beteg, akit látunk, nem túlsúlyos – folytatta. – Fiatalok, egészségesek, aktívak, ami elgondolkodtat minket azon, hogy mi is áll ennek a hátterében a mi környezetünkben. És azt hiszem, sajnos James a tökéletes példa erre.”

Számos egészségügyi szakember egyetért abban, hogy további kutatásokra van szükség annak megértéséhez, hogy a fiatal felnőtteknél miért alakulhat ki hirtelen vastagbélrák. „A világszerte folyó munka nagy része arra irányul, hogy megértsük, melyek azok a tényezők, amelyeknek az emberek életük során ki vannak téve, és amelyek krónikusabb gyulladásos állapothoz vezethetnek. Mivel tudjuk, hogy a gyulladás növeli a vastagbélrák kialakulásának valószínűségét” – magyarázta.

Az Amerikai Rákellenes Társaság azt javasolja, hogy a 45 év feletti felnőttek rendszeres vegyenek részt vastagbélrákszűrésen: székletvizsgálaton vagy kolonoszkópián és ha valakinek panasza van – például a székletürítés megváltozása, fokozott hasmenés, végbélvérzés, sötét széklet, váratlan fogyás, görcsök és túlzott fáradtság – forduljon orvoshoz.

A szakemberek szerint a vastagbélrák, valamint a magas kockázatú polipok családi előfordulása közt összefüggés van.

A vérszegénység például a nőknél gyakran csak a menstruációnak tulajdonítható, de oda kell figyelni az olyan dolgokra, mint a megmagyarázhatatlan vérszegénység. Ha vér van a székletben, azt okozhatja többek közt akár egy aranyér is, de ha több hónapig, akár egy évig is fennáll a panasz, nem szabad halogatni a kivizsgálást.

A prevenció és ennek egyik elemeként a szűrés a legjobb megelőzés, mivel a tünetek általában sajnos csak akkor jelentkeznek erőteljesebben és tartósabban, ha a vastagbélrák már áttétet képezett, ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy bárki, akinek panasza van, forduljon orvoshoz.

 

