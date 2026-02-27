Egyre több fiatal felnőttet érint a nemrég elhunyt világsztár betegsége

A színész két és fél évig küzdött hősiesen a rák ellen, de pár hete elvesztette a csatát, halálhírét a neje jelentette be: „Szeretett James David Van Der Beekünk ma reggel békésen elhunyt” – jelentette be felesége, Kimberly Van Der Beek az Instagramon. „Bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte utolsó napjait.”

A Dawson és a haverok egykori szereplője 46 éves volt a diagnózis felállításakor, ami rávilágít a vastagbélrák gyakoriságának növekedésére a fiatalok körében – írja a People.com. Egy másik ismert színész, Chadwick Boseman, a Marvel-filmek Fekete Párduca is mindössze 43 éves volt, amikor elhunyt ebben a betegségben.

A vastagbélrák a harmadik leggyakoribb rák a világon, a tüdő- és az emlőrák után.

Míg a vastagbélrák összességében előfordulási aránya az elmúlt tíz évben csökkent, az ötven év alattiak körében évente körülbelül két százalékkal nőtt az előfordulási arány.

Az Amerikai Rákellenes Liga szerint a legfrissebb jelentések azt mutatják, a vastagbélrákkal diagnosztizált emberek egyötöde manapság 55 év alatti. A Mass General Brigham Rákkutató Intézet Fiatal Felnőtt Vastagbélrák Központjának a vezetője a PEOPLE magazinnak elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben egyértelmű epidemiológiai változás történt. „Természetesen nem csak egyetlen dolog játszik közre ebben az esetben. Úgy gondoljuk, hogy több tényező együttesen hat ránk – mondta. – Tehát a környezeti expozíciók, az étrendünkben bekövetkező változások, a feldolgozottabb élelmiszerek mennyisége, a bélmikrobiom változásai, a mikroműanyagokkal való érintkezéssel kapcsolatos viták. És természetesen mindazok a dolgok, amelyeket évek óta tudunk: az elhízás, a feldolgozott húsok, a túlzott alkoholfogyasztás. De ami igazán zavarba ejtő, az az, hogy a legtöbb beteg, akit látunk, nem túlsúlyos – folytatta. – Fiatalok, egészségesek, aktívak, ami elgondolkodtat minket azon, hogy mi is áll ennek a hátterében a mi környezetünkben. És azt hiszem, sajnos James a tökéletes példa erre.”

Számos egészségügyi szakember egyetért abban, hogy további kutatásokra van szükség annak megértéséhez, hogy a fiatal felnőtteknél miért alakulhat ki hirtelen vastagbélrák. „A világszerte folyó munka nagy része arra irányul, hogy megértsük, melyek azok a tényezők, amelyeknek az emberek életük során ki vannak téve, és amelyek krónikusabb gyulladásos állapothoz vezethetnek. Mivel tudjuk, hogy a gyulladás növeli a vastagbélrák kialakulásának valószínűségét” – magyarázta.