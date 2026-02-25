A lappangó tünetek miatt sokáig rejtőzködhet ez a betegség

A szívinfarktus és az ehhez vezető koszorúér-betegség, érelmeszesedés az életkorral nő, de különösen genetikai hajlam esetén bármilyen életkorban, gyermek- vagy fiatal felnőtt korban is előfordulhat. Az epidemiológiai elemzések alapján 60 éves kor előtt az infarktus előfordulása a férfiaknál gyakoribb, de az idősebb életkorban már a nőknél is egyre gyakoribbá válik. A nőknél fiatal korban fellépő szívinfarktus prognózisa sok esetben rosszabb is lehet – mondta a Magyar Nemzetnek Becker Dávid egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese.

Fotó: Pexels

A teljes populációra vetítve a koszorúér-betegség és a szívinfarktus egyre több embert érint az életkor előrehaladtával, exponenciálisan emelkedik a páciensek száma. A férfiaknál megfigyelhető, hogy több fiatalabb, középkorú férfi kap infarktust, mint nő, ennek az az oka, hogy a nőket a reprodukciósan aktív éveik alatt számtalan hormon védi. Az ötvenes évek környékén, amikor a nőket is eléri a perimenopauza, menopauza, a gyengébb nem rizikója utoléri a férfiakét.

A legfrissebb adatok szerint

szívelégtelenségben három-négyszázezer ember szenved napjainkban hazánkban, és a statisztika szerint harmincezer ember kapott infarktust az utóbbi időben.

A koszorúér-betegek száma pedig ennek a többszöröse sajnos – ismertette Becker Dávid professzor.

Vannak általános rizikótényezők, mint a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a túlsúly, a dohányzás, és ezek mindkét nem esetében ugyanannyi kockázatot jelentenek.

Sokáig csendesen lappanghat

A professzor kiemelte,

a magas vérnyomást sokan nem veszik komolyan, alkalmi kilengésnek tekintik, ami majd visszaáll és legyintenek rá.

Hiába az egyik legnagyobb rizikófaktor, mivel fájdalommentes, ezért sokszor kezeletlen marad. A magas vérnyomásban szenvedők fele tud csak róla, a másik fele nem is tudja, hogy rosszak az értékei. Ráadásul azoknál, akiknél diagnosztizálták a magas vérnyomást, nincs mindenkinek jól beállítva és hatékonyan kezelve. A vérnyomásnak 130/80 alatt kell lennie, és ha szükséges, élethosszig gyógyszert kell szedni. A mai modern tablettáknak szinte alig van mellékhatásuk.