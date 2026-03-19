Ma újabb európai uniós csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben. Deák Dániel politológus Facebook-bejegyzése szerint a tárgyalások során különösen nagy nyomás helyeződik Orbán Viktorra.
Deák Dániel: Nyomás alatt Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcson
A mai brüsszeli EU-csúcson jelentős politikai nyomás nehezedik Orbán Viktorra – írja Facebook-bejegyzésében Deák Dániel. A vita középpontjában az Ukrajnának nyújtandó támogatás áll.
Mint írta, az uniós vezetők azt szeretnék elérni, hogy a magyar miniszterelnök támogassa az Ukrajnának nyújtandó, mintegy 90 milliárd eurós pénzügyi támogatást. Orbán Viktor azonban korábban világossá tette:
Amíg Zelenszkij nem nyitja újra a Barátság kőolajvezetéket, addig ő sem támogat semmilyen Ukrajnával kapcsolatos döntést.
– olvasható a bejegyzésben.
Deák Dániel szerint a mostani EU-csúcs ezért izgalmasnak ígérkezik. Hozzátette azt is, hogy ehhez „komoly lelki erőt adott Orbán Viktornak a tegnapi dunaújvárosi országjáró esemény, ahol a hatalmas tömeg támogatásáról biztosította őt.”
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
