Orbán Viktor: Megharcoltuk, amit megkövetelt a haza + videó

Míg itt voltunk Brüsszelben, a világon a helyzet radikálisan megváltozott azzal, hogy kilőtték a katari gáztermelés tekintélyes részét és ez 4-5 év, amíg helyreállítják. Teljesen új helyzet van a világpiacon. Mit kell tenni Magyarországon, erről beszélünk ma az energiabiztonsági Tanács ülésén, aztán Gazdasági Főtanács, ahol mindennek a pénzügyi következményeit nézzük át, utána irány Szentendre, választási gyűlés, utána lezárjuk a napot a kampánystábbal és megnyitjuk a holnapit, hát így néz ki a mai nap.