Szentendrén is hatalmas a tömeg Orbán Viktor folytatódó országjárásán – Kövesse nálunk élőben! + videó

Orbán Viktor: Megharcoltuk, amit megkövetelt a haza + videó

Az első meccset én megnyertem, a másodikat a választópolgároknak kell megnyerni 12-én – mondta Facebookon közzétett videóbejegyzésében a miniszterelnök. Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcsról és az energiabiztonsági helyzetről is beszélt.

2026. 03. 20. 18:24
Orbán Viktor Brüsszelben Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
„Az első meccset én megnyertem, a másodikat a választópolgároknak kell megnyerni 12-én, mert hogyha ukránbarát kormányt választanak, akkor örökre elvész az olcsó orosz energia , soha többet nem fogják megindítani a Barátság kőolajvezetéket. Ha nemzeti kormány marad, végigvisszük ezt a csatát, és Magyarországon meglesz a rezsicsökkentés is, és nem engedjük, hogy az árak elszabaduljanak” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az energiapiaci helyzet változása miatt a hazai helyzetet is áttekintik az Energiabiztonsági Tanács ülésén.

Míg itt voltunk Brüsszelben, a világon a helyzet radikálisan megváltozott azzal, hogy kilőtték a katari gáztermelés tekintélyes részét és ez 4-5 év, amíg helyreállítják. Teljesen új helyzet van a világpiacon. Mit kell tenni Magyarországon, erről beszélünk ma az energiabiztonsági Tanács ülésén, aztán Gazdasági Főtanács, ahol mindennek a pénzügyi következményeit nézzük át, utána irány Szentendre, választási gyűlés, utána lezárjuk a napot a kampánystábbal és megnyitjuk a holnapit, hát így néz ki a mai nap.

A brüsszeli csata után Orbán Viktor már a következő állomásra készül

Brüsszeli EU-csúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Már Csehországban is…

Senki nincs biztonságban?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
