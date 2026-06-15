Antonelli összetört, mégis sportszerű volt, Wolff kiakadt

Wolff azt is megállapította, kezdeniük kell valamit azzal, hogy Russell és Antonelli egymás ellen harcolnak, mert ebből csak a Mercedes jöhet ki rosszul. Az olasz vasárnap is hosszú-hosszú körökön keresztül támadta a britet, míg aztán el nem ment mellette.

– Próbáltunk sportszerűek lenni, de ez talán a győzelmünkbe került ma, szóval beszélnünk kell erről a pilótákkal, hogy mit tegyünk abban az esetben, ha mással harcolunk a győzelemért. Elég keményen támadták egymást George bokszkiállása előtt, és nagyjából négy-hat másodpercet veszítettünk Lewisszal szemben, aztán jött a biztonsági autó, és megváltozott a sorrend. George és Kimi csatározásával értékes időt veszítünk a pályán, erről mindenképp egyeztetni kell a jövőre nézve – szögezte le a Mercedes első embere, akinek Barcelonában el kellett fogadnia, hogy idén először más csapat pilótája nyert, vagyis az Ezüstnyilak nagy szériájának vége.