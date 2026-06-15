Andrea Kimi AntonelliKatalán NagydíjForma-1Lewis HamiltonToto Wolff

Antonelli összetört, mégis sportszerű volt, Wolff kiakadt

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Kimi Antonelli és a Mercedes nagy sorozata is megszakadt a Forma–1-es Katalán Nagydíjon. A csapatnak hat diadal után vasárnap „csak” egy második hely jutott Barcelonában, ahol az olasz pilóta zsinórban aratott öt győzelme után még csak pontot sem szerzett. Antonelli és Toto Wolff csapatfőnök ezt szomorúan vette tudomásul, de Franco Colapintónak is keserű lehetett a szájíze, a leintést követően büntetést kapott.

Calderon Dubai Viktória
2026. 06. 15. 5:25
Kimi Antonelli győzelmi sorozata Barcelonában ért véget Fotó: MARCEL VAN DORST Forrás: NurPhoto
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Wolff kifakadt az újabb Mercedes-kiesés miatt

Nem ez volt az első műszaki hiba a Mercedesnél az elmúlt hetekben. Kanadában Russell esett ki így. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff dühöngött emiatt:

Nem lehetünk harcban a vb-címért, ha minden második versenyen pontokat veszít az egyik autónk. Egyszer az egyik, aztán a másik, ahhoz pedig, hogy elsőként végezzünk, először célba kell érnünk. Ez így nem elég

– dohogott az osztrák szakember.

Wolff azt is megállapította, kezdeniük kell valamit azzal, hogy Russell és Antonelli egymás ellen harcolnak, mert ebből csak a Mercedes jöhet ki rosszul. Az olasz vasárnap is hosszú-hosszú körökön keresztül támadta a britet, míg aztán el nem ment mellette.

– Próbáltunk sportszerűek lenni, de ez talán a győzelmünkbe került ma, szóval beszélnünk kell erről a pilótákkal, hogy mit tegyünk abban az esetben, ha mással harcolunk a győzelemért. Elég keményen támadták egymást George bokszkiállása előtt, és nagyjából négy-hat másodpercet veszítettünk Lewisszal szemben, aztán jött a biztonsági autó, és megváltozott a sorrend. George és Kimi csatározásával értékes időt veszítünk a pályán, erről mindenképp egyeztetni kell a jövőre nézve – szögezte le a Mercedes első embere, akinek Barcelonában el kellett fogadnia, hogy idén először más csapat pilótája nyert, vagyis az Ezüstnyilak nagy szériájának vége.

Büntetés Colapintónak

Ez a futam sem múlt el utólagos büntetés nélkül. Franco Colapintót (Alpine) sárga zászlós sebességtúllépés miatt tíz másodperces büntetéssel sújtották, emiatt az argentin pilóta a nyolcadikról a tizedik helyre esett vissza, négy helyett egy pontot szerzett. A szankcióval a két Racing Bulls járt jól, Liam Lawson a nyolcadik, Arvid Lindblad a kilencedik helyre lépett előre.  

 

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