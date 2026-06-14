Megjött Hamilton étvágya, egyértelmű üzenetet küldött a Mercedesnek

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Lewis HamiltonKatalán NagydíjLando NorrisForma-1George Russell

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Zsinórban öt futam után is az olasz himnusz csendült fel először a Forma–1-ben, de Barcelonában britek foglalták el a dobogót. Lewis Hamilton közel két év után vasárnap nyert először, George Russell a pole-pozícióját a második helyre váltotta a Katalán Nagydíjon, de az elúszott győzelem ellenére is örülhetett, mert faragott a hátrányából a vb-éllovas Kimi Antonellivel szemben. A címvédő Lando Norris idén mindössze második alkalommal állt dobogóra.

Calderon Dubai Viktória
2026. 06. 14. 19:43
Lewis Hamilton már régóta várt erre a pillanatra Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
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– Először is gratulálok Lewisnak, tudom, milyen keményen dolgozik. Jó néhány évet lehúztunk együtt a Mercedesnél, így örülök, hogy újra azt a Lewist látom, akit gyerekként követtem. Nekem nehéz napom volt, de jó újra a dobogóra állni, végre többé-kevésbé tiszta versenyem volt. Ám a Ferrari is nagyon gyors volt ma, szóval dolgoznunk kell. Már tegnap is megleptek minket, ma pedig Lewis lenyűgöző tempót diktált. Egyre közelebb vannak hozzánk – fogalmazott a Mercedes brit versenyzője.

Lando Norris (McLaren) tette teljessé a brit dobogót. A címvédő idén mindössze második alkalommal végzett a legjobb háromban.

– Először én is Lewisnak gratulálok, jó újra az élen látni, nagyon örülök a sikerének. Kemény futam volt a mai, minden tőlem telhetőt megtettem, hogy tartsam a lépést a srácokkal, de túl gyorsak voltak, szóval most ez volt a maximum. De ezzel megadtuk az esélyt magunknak arra, hogy ha valami történik, a dobogóra kerülhessünk, és Antonelli kiesésével ez sikerült is. Nagyon örülök, hogy újra a pódiumon lehetek – mondta a világbajnok.

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