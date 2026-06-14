Megjött Hamilton étvágya, egyértelmű üzenetet küldött a Mercedesnek

– Először is gratulálok Lewisnak, tudom, milyen keményen dolgozik. Jó néhány évet lehúztunk együtt a Mercedesnél, így örülök, hogy újra azt a Lewist látom, akit gyerekként követtem. Nekem nehéz napom volt, de jó újra a dobogóra állni, végre többé-kevésbé tiszta versenyem volt. Ám a Ferrari is nagyon gyors volt ma, szóval dolgoznunk kell. Már tegnap is megleptek minket, ma pedig Lewis lenyűgöző tempót diktált. Egyre közelebb vannak hozzánk – fogalmazott a Mercedes brit versenyzője.

Lando Norris (McLaren) tette teljessé a brit dobogót. A címvédő idén mindössze második alkalommal végzett a legjobb háromban.

– Először én is Lewisnak gratulálok, jó újra az élen látni, nagyon örülök a sikerének. Kemény futam volt a mai, minden tőlem telhetőt megtettem, hogy tartsam a lépést a srácokkal, de túl gyorsak voltak, szóval most ez volt a maximum. De ezzel megadtuk az esélyt magunknak arra, hogy ha valami történik, a dobogóra kerülhessünk, és Antonelli kiesésével ez sikerült is. Nagyon örülök, hogy újra a pódiumon lehetek – mondta a világbajnok.