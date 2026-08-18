„Több tenisz, kevesebb telefon!” – saját rajongói támadják a világelső Szabalenkát

Még ha Ribakina nem is jutna döntőbe a jövő héten, Szabalenka világelsőségére az augusztus végén kezdődő US Openen is veszélyt jelenthet, ahol a fehérorosz címvédőként indul. Ha Szabalenka nem tudja megvédeni New York-i címét, Ribakina jó helyzetbe kerülhet ahhoz, hogy megszerezze a világelsőséget, amennyiben javítani tud a tavalyi nyolcaddöntős eredményén.

Szabalenka keményen visszaszólt a kritikusainak

Szabalenka a Time-nak adott interjúban reagált arra, hogy a túl sok közösségi médiás tartalma miatt egyesek bírálják. Mint elmondta, a TikTok-táncok és a neten megosztott rövid tartalmak valójában pozitív hatással vannak a mentális egészségére.

– Egyszerűen mindent elfelejtesz – mutatott rá. – Megpróbálsz táncolni, mozgatni a tested, és arra a 30-40 percre, néha egy órára csak egyetlen dologra koncentrálsz, nem gondolsz semmi másra. Olyan, mint egy kis menekülés.

Kritikusainak pedig keményen üzent: