„Több tenisz, kevesebb telefon!” – saját rajongói támadják a világelső Szabalenkát

Még ha Ribakina nem is jutna döntőbe a jövő héten, Szabalenka világelsőségére az augusztus végén kezdődő US Openen is veszélyt jelenthet, ahol a fehérorosz címvédőként indul. Ha Szabalenka nem tudja megvédeni New York-i címét, Ribakina jó helyzetbe kerülhet ahhoz, hogy megszerezze a világelsőséget, amennyiben javítani tud a tavalyi nyolcaddöntős eredményén.
Szabalenka keményen visszaszólt a kritikusainak
Szabalenka a Time-nak adott interjúban reagált arra, hogy a túl sok közösségi médiás tartalma miatt egyesek bírálják. Mint elmondta, a TikTok-táncok és a neten megosztott rövid tartalmak valójában pozitív hatással vannak a mentális egészségére.
– Egyszerűen mindent elfelejtesz – mutatott rá. – Megpróbálsz táncolni, mozgatni a tested, és arra a 30-40 percre, néha egy órára csak egyetlen dologra koncentrálsz, nem gondolsz semmi másra. Olyan, mint egy kis menekülés.
Kritikusainak pedig keményen üzent:
Néha megnézem a profiljukat, hogy lássam, ők mennyire tökéletesek. És olyankor azt gondolom: hé, előbb a saját sz*rodat tedd tisztába, mielőtt mások életébe beleugatsz.
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