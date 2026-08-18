Rendkívüli

Havasi Bertalan nem tétlenkedett, felszólítást kapott a Miniszterelnökség, és további lépésekkel is készül

kosárlabdaFIBAröplabda

Abnormális helyzetbe kényszerítik a magyar válogatottat - embertelen mindaz, ami a csapatra vár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Teljesen érthetetlen, hogy a FIBA, azaz a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség hogyan fogadhatott el olyan menetrendet, amely a csapatokat arra kényszeríti, hogy 24 órán belül két világbajnoki mérkőzést játszanak le. Az embertelen menetrend egyik vesztese a magyar együttes, amely szeptember 4-én Franciaország ellen kezdi meg a szereplést Berlinben a női kosárlabda-világbajnokságon.

Lantos Gábor
2026. 08. 18. 17:32
A magyar női kosárlabda-válogatott 28 év szünet után jutott ki a világbajnokságra Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Germany's Mareen Apitz (L) and Germany's Wiebke Silge (2-L) defend against Jungary's Renata Sandor (C) during the womens European Volleyball Championship between Germany and Hungary in Antwerpen on September 30, 2015. AFP PHOTOS / ANP / JONAS ROOSENS ***NETHERLANDS OUT*** (Photo by JONAS ROOSENS / ANP / AFP)
A magyar női röplabda-válogatott sincs sokkal könnyebb helyzetben - Fotó: JONAS ROOSENS / ANP

Ott ráadásul augusztus 24-én 19 órakor, másnap pedig 16 órakor kell játszanunk, s ugyanez ismétlődik meg augusztus 27-én és 28-án is. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy a magyar női röplabda-válogatott hasonló cipőben jár, mint a női kosárlabda nemzeti csapat. A röplabdázóknál ráadásul az is nehezíti a dolgot, hogy egy-egy mérkőzés játékideje előre nehezen tervezhető. 

Azaz a röplabdában egy óra alatt is befejeződhet egy 3-0-ra végződő meccs, de egy 3-2-es mérkőzésnek akár 150 perces játékideje is lehet.

Amíg a sportolók és a tagszövetségek nem képesek ennek a helyzetnek a megváltoztatására, a nemzetközi sportszervezetek aligha fognak foglalkozni ezzel a kérdéssel. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fentiek nem csak a magyar válogatottakat érintik, azaz ennek a cikknek nem az az üzenete, hogy már megint velünk szúrtak ki. Hanem az, hogy ez így hosszú távon nem mehet tovább. Ennek a megváltoztatásához azonban a sajtó egymaga kevés, itt a sportolóknak kellene nyomást gyakorolniuk.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekruff bálint

Ruff vasökle lesújt a fideszes dalárdákra

Pilhál Tamás avatarja

Mintha az 1950-es Szabad Népet olvasgatnánk, valami kulákozós revolvercikket. Ami után jött a koncepciós per meg a bitófa.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.