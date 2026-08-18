Abnormális helyzetbe kényszerítik a magyar válogatottat - embertelen mindaz, ami a csapatra vár

A magyar női röplabda-válogatott sincs sokkal könnyebb helyzetben - Fotó: JONAS ROOSENS / ANP

Ott ráadásul augusztus 24-én 19 órakor, másnap pedig 16 órakor kell játszanunk, s ugyanez ismétlődik meg augusztus 27-én és 28-án is. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy a magyar női röplabda-válogatott hasonló cipőben jár, mint a női kosárlabda nemzeti csapat. A röplabdázóknál ráadásul az is nehezíti a dolgot, hogy egy-egy mérkőzés játékideje előre nehezen tervezhető.

Azaz a röplabdában egy óra alatt is befejeződhet egy 3-0-ra végződő meccs, de egy 3-2-es mérkőzésnek akár 150 perces játékideje is lehet.

Amíg a sportolók és a tagszövetségek nem képesek ennek a helyzetnek a megváltoztatására, a nemzetközi sportszervezetek aligha fognak foglalkozni ezzel a kérdéssel. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fentiek nem csak a magyar válogatottakat érintik, azaz ennek a cikknek nem az az üzenete, hogy már megint velünk szúrtak ki. Hanem az, hogy ez így hosszú távon nem mehet tovább. Ennek a megváltoztatásához azonban a sajtó egymaga kevés, itt a sportolóknak kellene nyomást gyakorolniuk.