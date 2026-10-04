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Botrány a Nemzetek Ligájában: hazugsággal vádolták az újságírót, félbeszakadt a sajtótájékoztató

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Újabb botrány robbant ki az ír és az izraeli labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzése előtt. Heimir Hallgrímsson ír szövetségi kapitány sajtótájékoztatója félbeszakadt, miután izraeli újságírók előbb politikai kérdéssel provokálták az edzőt, majd egyikük rasszizmussal vádolta meg az ír játékosokat. Az ír szövetség sajtófőnöke ezt azonnal hazugságnak nevezte. A két válogatott körül már az egy héttel korábbi, Debrecenben rendezett találkozó előtt is rendkívüli feszültség alakult ki.

Szalay Attila
2026. 10. 04. 8:45
Izraeli újságírók előbb politikai kérdéssel szembesítették az ír szövetségi kapitányt, majd egyikük rasszizmussal vádolta meg a játékosokat Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP

Már Debrecenben is elszabadultak az indulatok

Hallgrímsson még a szeptemberi kerethirdetéskor népirtással hozta összefüggsébe Izraelt, amikor arról kérdezték, miként tudja elkülöníteni a futballt a mérkőzést övező politikai vitától. Erre az Izraeli Labdarúgó-szövetség rendkívül élesen válaszolt, és közleményében Hallgrímsson megnyilvánulását a „butaság, tudatlanság és képmutatás” megtestesülésének nevezte.

Hallgrímsson később Debrecenben elismerte, hogy a „népirtás” erős kifejezés volt, és helytelen volt ezt a szót használnia. Az izraeli szövetség kommunikációs vezetője, Shlomi Barzel ekkor visszavonta a „butaságra” vonatkozó minősítést.

A debreceni mérkőzést végül lejátszották, annak ellenére, hogy az ír csapaton belül is komoly vita alakult ki róla. Gavin Bazunu kapus lelkiismereti okokra hivatkozva visszalépett, a többi játékos pedig hosszas egyeztetés után vállalta a találkozót. Az ír futballisták fekete karszalagban léptek pályára „a konfliktus valamennyi áldozatának” emlékére, az izraeli himnusz alatt lehajtották a fejüket, és elmaradt a mérkőzés előtti kézfogás, valamint a szokásos zászlócsere is. 

A futballpályán ugyanakkor egyértelmű volt a helyzet: Írország Troy Parrott, Adam Idah és Jack Moylan góljával 3-0-ra legyőzte Izraelt a Nagyerdei Stadionban.

IzraelÍrországNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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Néző László
idezojelekkecsege

Kecsegét kecsegtetni

Néző László avatarja

Ideig-óráig kecsegék puszilgatásával, római vakációkkal, parlamenti parádékkal, meg ellenzéki politikusok bebörtönzésével el lehet fedni a valóságot, de ahogyan telnek a hetek, hónapok, ez már kevés lesz, mint kecsegében a szálka.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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