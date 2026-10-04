Botrány a Nemzetek Ligájában: hazugsággal vádolták az újságírót, félbeszakadt a sajtótájékoztató

Már Debrecenben is elszabadultak az indulatok

Hallgrímsson még a szeptemberi kerethirdetéskor népirtással hozta összefüggsébe Izraelt, amikor arról kérdezték, miként tudja elkülöníteni a futballt a mérkőzést övező politikai vitától. Erre az Izraeli Labdarúgó-szövetség rendkívül élesen válaszolt, és közleményében Hallgrímsson megnyilvánulását a „butaság, tudatlanság és képmutatás” megtestesülésének nevezte.

Hallgrímsson később Debrecenben elismerte, hogy a „népirtás” erős kifejezés volt, és helytelen volt ezt a szót használnia. Az izraeli szövetség kommunikációs vezetője, Shlomi Barzel ekkor visszavonta a „butaságra” vonatkozó minősítést.

A debreceni mérkőzést végül lejátszották, annak ellenére, hogy az ír csapaton belül is komoly vita alakult ki róla. Gavin Bazunu kapus lelkiismereti okokra hivatkozva visszalépett, a többi játékos pedig hosszas egyeztetés után vállalta a találkozót. Az ír futballisták fekete karszalagban léptek pályára „a konfliktus valamennyi áldozatának” emlékére, az izraeli himnusz alatt lehajtották a fejüket, és elmaradt a mérkőzés előtti kézfogás, valamint a szokásos zászlócsere is.

A futballpályán ugyanakkor egyértelmű volt a helyzet: Írország Troy Parrott, Adam Idah és Jack Moylan góljával 3-0-ra legyőzte Izraelt a Nagyerdei Stadionban.