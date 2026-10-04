Európa legbonyolultabb és legérzékenyebb politikai rendszere vizsgázik ma az általános választásokon
Több mint 3,4 millió boszniai választópolgár járulhat az urnákhoz, hogy eldöntse az ország politikai jövőjét a rendkívül összetett, többszintű általános választásokon. A szavazóhelyiségek helyi idő szerint reggel 7 órakor nyitottak és este 19 óráig tartanak nyitva. A tét nem csupán a belső hatalmi egyensúly fenntartása, hanem Bosznia-Hercegovina európai uniós integrációjának sebessége, valamint a Nyugat és Oroszország közötti, régóta húzódó balkáni befolyási övezeti harc kimenetele is
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