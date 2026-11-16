Magyar Péter kommentben üzent vissza Windisch Lászlónak, a miniszterelnök szerint távoznia kellene az ÁSZ-elnöknek

Windisch László, az ÁSZ elnöke. Fotó: Vémi Zoltán

– És van ennek egy személyes szála is: Windisch László Varga Judit párja. Annak a Varga Juditnak, aki a múlt héten a gyerektartás körüli nyilvános vitában is kellemetlen helyzetbe hozta Magyar Pétert – idézte fel Deák Dániel is.

Hozzátette: A miniszterelnök azt állította, hogy bár tartásdíjfizetésre nem kötelezték, havonta 600 ezer forintot utal volt feleségének. Majd bemutatott egy májusi és egy júniusi bizonylatot. Varga Judit erre visszakérdezett: akkor jöhet a júliusi, az augusztusi, a szeptemberi és az októberi is. Ez volt a múlt heti blama: a bemutatott két utalás a későbbi hónapokról semmit nem igazolt.

– Most pedig Varga Judit párjának üzeni, hogy ideje mennie. A múlt heti vita és a mai parlamenti cáfolat után ez egyre inkább egy személyes bosszúnak tűnik – állapította meg.

– Az intézményi függetlenség éppen akkor ér valamit, amikor az ellenőrző szerv vezetője ellentmond a miniszterelnöknek. Ha erre távozási felszólítás a válasz, azzal Magyar Péter a saját hatalomfelfogásáról állít ki bizonyítványt – vélekedett az elemző.