Magyar Péter kommentben üzent vissza Windisch Lászlónak, a miniszterelnök szerint távoznia kellene az ÁSZ-elnöknek

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A parlamentben nem hallgatta meg, utólag kommentben üzente a kormányfő a számvevőszék elnökének, hogy ideje távozni. Magyar Péter sokadszorra csap össze Windisch Lászlóval, megszólalásai egyre inkább egy személyes bosszúhadjáratnak tűnnek. Windisch László Varga Judit élettársa.

Kreft-Horváth Márk
2026. 11. 16. 19:24
Magyar Péter kommentben üzent vissza Windisch Lászlónak, a miniszterelnök szerint távoznia kellene az ÁSZ-elnöknek
Fotó: Ladóczki Balázs
Windisch László 20230327 Budapest Országgyűlés Gazdasági Bizottsága ülés Parlament Gazdasági Bizottsági meghallgatás MNB monetáris tanácsának új jelöltjeinek meghallgatása Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: Dr. Windisch László ÁSZ Állami Számvevőszék elnök
Windisch László, az ÁSZ elnöke. Fotó: Vémi Zoltán

– És van ennek egy személyes szála is: Windisch László Varga Judit párja. Annak a Varga Juditnak, aki a múlt héten a gyerektartás körüli nyilvános vitában is kellemetlen helyzetbe hozta Magyar Pétert – idézte fel Deák Dániel is. 

Hozzátette: A miniszterelnök azt állította, hogy bár tartásdíjfizetésre nem kötelezték, havonta 600 ezer forintot utal volt feleségének. Majd bemutatott egy májusi és egy júniusi bizonylatot. Varga Judit erre visszakérdezett: akkor jöhet a júliusi, az augusztusi, a szeptemberi és az októberi is. Ez volt a múlt heti blama: a bemutatott két utalás a későbbi hónapokról semmit nem igazolt.

– Most pedig Varga Judit párjának üzeni, hogy ideje mennie. A múlt heti vita és a mai parlamenti cáfolat után ez egyre inkább egy személyes bosszúnak tűnik – állapította meg. 

– Az intézményi függetlenség éppen akkor ér valamit, amikor az ellenőrző szerv vezetője ellentmond a miniszterelnöknek. Ha erre távozási felszólítás a válasz, azzal Magyar Péter a saját hatalomfelfogásáról állít ki bizonyítványt – vélekedett az elemző. 

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