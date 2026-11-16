Zelenszkij meggyőzte Ursula von der Leyent a korrupció elleni fellépésével: rekordösszegű támogatást kap Ukrajna
Az Európai Unió Tanácsa november 16-án jóváhagyta az Ukrajna-eszköz eddigi legnagyobb egyösszegű, mintegy 7,9 milliárd eurós kifizetését Kijev számára, miután az ukrán kormány több mint húsz reformvállalást teljesített. Mindeközben Brüsszelben éles vita zajlik a költségvetésről: Friedrich Merz német kancellár ultimátumot adott a tagállamoknak, és a következő hétéves uniós költségvetés blokkolásával fenyeget, ha nem száll be minden ország Ukrajna további megsegítésébe.
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