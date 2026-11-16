Kártyavárként dőlhet össze az MI-piac: az IMF vezetője szerint 1000 milliárd dollárnyi hitelből fújt lufi tartja egyedül a világgazdaságot
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, Kristalina Georgieva szerint a világgazdaság veszélyesen egyoldalúvá vált, mert a növekedést szinte kizárólag a mesterséges intelligencia köré épülő beruházások tartják fenn. A szervezet becslése szerint az AI-cégek egymás közötti, körkörös finanszírozása meghaladta az 1000 milliárd dollárt – ráadásul ennek kétharmada hitelből származik –, így ha a befektetői bizalom hirtelen megrendül, globális pénzügyi válság robbanhat ki.
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