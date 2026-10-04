A negyedik jelölt Markgráf Ákos lehet, a Köbenhavn 21 éves, bal lábas védője. Neki sem idegen teljesen a balhátvéd szerepköre, ugyanakkor klubjában elsősorban bal oldali belső védőként futballozik.
Kerkez Milos elhagyta a válogatottat, Marco Rossi nehéz döntés előtt az ukránok ellen
Kerkez Milos egyszerre lett a magyar válogatott hőse és Marco Rossi egyik legnagyobb problémája. A Liverpool balhátvédje megszerezte első gólját a nemzeti csapatban, ezzel 1-0-s győzelemhez segítette Magyarországot Georgia ellen pénteken, ám ugyanazon a mérkőzésen begyűjtötte második sárga lapját a Nemzetek Ligájában. Kerkez Milos ezért nem játszhat hétfőn az ukránok ellen, akik ellenségként listázták őt az első meccs után. Már el is hagyta a válogatott edzőtáborát, kérdés, hogy Rossi kit állít a helyére.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en