A románok két jelenetet számonkérnek a bírókon a Fradi elleni drámai vereség után

A lap ugyanakkor szintén kiemelte, hogy a Ferencváros nagyszerű formában lévő csapat, és külön foglalkozott Kristensen teljesítményével. A dán válogatott kapus 18 lövést védett, és 20-18-as FTC-vezetésnél egymás után négy bukaresti próbálkozást is hatástalanított. A ProSport szerint a Ferencváros az utolsó támadását is „tökéletesen menedzselte”, amelyből megszületett Simon Petra győztes találata.

Az Antena Sport „szörnyű balszerencséről” írt. Értékelésük szerint a magyar csapat pontosabban fejezte be a támadásait, miközben a hazai kapus védései „szenzációsak” voltak. A román portál a vereséget egyúttal már egy negatív sorozat részeként kezelte: a CSM két győzelemmel kezdte a BL-idényt, azóta azonban Dortmundban és a Ferencváros otthonában is kikapott.