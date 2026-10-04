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Páratlan magyar műemlék pusztult el

A románok két jelenetet számonkérnek a bírókon a Fradi elleni drámai vereség után

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Drámai végjátékban, Simon Petra utolsó másodpercekben szerzett góljával 24-23-ra győzte le a Ferencváros a CSM Bukarest együttesét a női kézilabda Bajnokok Ligájában szomaton. A román sajtóban két vitatott játékvezetői ítéleten is fennakadtak a vereség után, aminek a módját katasztrófaként könyvelték el. A román lapok ugyanakkor leborultak a Fradi kapusa, Anna Kristensen szenzációs teljesítménye előtt, és a bukarestiek támadásban elkövetett hibáit is kiemelték.

Szalay Attila
2026. 10. 04. 7:59
A Fradi drámai meccsen győzött a román CMS Bukarest ellen Forrás: Fradi.hu

A lap ugyanakkor szintén kiemelte, hogy a Ferencváros nagyszerű formában lévő csapat, és külön foglalkozott Kristensen teljesítményével. A dán válogatott kapus 18 lövést védett, és 20-18-as FTC-vezetésnél egymás után négy bukaresti próbálkozást is hatástalanított. A ProSport szerint a Ferencváros az utolsó támadását is „tökéletesen menedzselte”, amelyből megszületett Simon Petra győztes találata.

Az Antena Sport „szörnyű balszerencséről” írt. Értékelésük szerint a magyar csapat pontosabban fejezte be a támadásait, miközben a hazai kapus védései „szenzációsak” voltak. A román portál a vereséget egyúttal már egy negatív sorozat részeként kezelte: a CSM két győzelemmel kezdte a BL-idényt, azóta azonban Dortmundban és a Ferencváros otthonában is kikapott.

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Néző László
idezojelekkecsege

Kecsegét kecsegtetni

Néző László avatarja

Ideig-óráig kecsegék puszilgatásával, római vakációkkal, parlamenti parádékkal, meg ellenzéki politikusok bebörtönzésével el lehet fedni a valóságot, de ahogyan telnek a hetek, hónapok, ez már kevés lesz, mint kecsegében a szálka.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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