Régi kapcsolatok, új pozíciók: liberális háttéremberek Magyar Péter kormányában

Kórházbezárásokban és a magánegészségügy helyzetbe hozásában gondolkodik a tiszás államtitkár

Az egészségügy racionalizálását, kórház- és osztálybezárásokat követelt a Tisza-kormány új parlamenti egészségügyi államtitkára. Svéd Tamás, az orvosi kamara volt főtitkára többször kifejtette, hogy az alacsony igénybevételű ellátási helyeket meg kellene szüntetni, az intézménybezárással érintett területek ellátását pedig a terjeszkedő magánszektor és az állami ellátás szinergiáinak összehangolásával kell elérni – írta meg az Ellenpont.

Emlékezetes, a Tisza Párt a választási programjában még azt ígérte, hogy minden régióban fejleszt egy szuperkórházat, minden vidéki kórházat megtart, és fejleszti a vidéki, kisebb kórházakat. Svéd a Portfóliónak azt mondta, hogy huszonöt éve nem nyúltak hozzá érdemben a kórházak finanszírozási rendszeréhez, sok tevékenység alulfinanszírozott, és a kórházbezárás ugyan szitokszó, de számos okból logikus lenne.

Korábban az egészségügyi reformról számos tiszás szakértő beszélt, köztük a Gyurcsány-kormány egykori gazdasági minisztere, Kóka János, aki aktívan bekapcsolódott a Tisza Pártot segítő érdekcsoportok munkájába. Kóka több interjúban úgy fogalmazott:

a magyar embereknek az lenne a jó, ha a kórházak legalább felét bezárnák, a vállalatoktól pedig pluszforrásokat vonnának be.

Más alkalommal pedig arról beszélt, hogy már harminc százalékkal kevesebb kórházzal is beérné.

A finanszírozási struktúra reformja tehát plusz adókat és intézménybezárásokat jelenthet a gyakorlatban. Utóbbit egészen egyértelműen ki is jelentette Svéd, szerinte a túlzó mennyiségű kórházakból a feleslegeseket be lehetne zárni vagy más funkcióra használni, de ehhez előbb az alapellátást, a szakrendelést és az egynapos ellátásokat kell fejleszteni.

Az államtitkár nemcsak kórházi ágyakat, hanem egyes szakrendeléseket is felszámolna, így az alacsonyabb születésszámot produkáló régiókban például a szülészeti ellátást is megszüntetné.

– Nincs létjogosultsága egy olyan szülészeti osztálynak, ahol heti átlagban öt-tíznél több szülést nem vezetnek le. Hiába része az adott város indentitásának a szülészet, ki kell mondani, hogy így nem működhet, mert veszélyes és gazdaságtalan – érvelt 24.hu-nak. Szerinte egy távolabbi, de nagyobb és felszereltebb szülészetet kellene kijelölni. Ugyanez igaz kisebb sebészeti osztályokra, de sok más egyéb ellátásra is.

Svéd a fizetős magánszolgáltatók bevonásáról is értekezett korábban. „Meg kell találni a rendszerben a kalapba vissza már nem gyömöszölhető,

drasztikusan növekvő magánszektor helyét is, a közellátással nem konkuráló, hanem azt kiegészítő, azzal szinergista viszonyt kiépítve.

Ehhez biztosan kell politikai bátorság, szemléletváltás, az egészségügyben dolgozók együttműködésének megnyerése, idő – és nagyon nem utolsósorban sok pénz!” – írta Svéd egy szintén 2024-es publikációjában.