A genderpropaganda élharcosa került Magyar Péter legszűkebb bizalmi körébe

Emellett szerzőként is terjeszti a genderlobbi eszméit: Csipke Józsika elnevezéssel LMBTQ-mesét írt, Falusi románc (meleg szerelem) címen pedig filmet rendezett. A Meseország mindenkié című botránymesekönyv honlapjának kezdőlapján ugyancsak egy Bódistól származó idézet olvasható: „Az ember varázslatos isteni kreatúra, a szivárvány színeinek sokféleségével és a szabadság felelősségével megajándékozva.”

Migrációpárti nézeteket vall

Bódis az előző években is rendszeresen állást foglalt aktuálpolitikai ügyekben, így például bevándorláspárti nézeteinek adott hangot, amikor 2015-ben kijelentette, hogy szerinte a migráció nem válság, hanem esély. A 2024-es 21. Verzió Filmfesztiválon pedig álvalóságnak nevezte, hogy a bevándorlók terroristák lennének.

A 2016-os kvótanépszavazást menekültellenes gyűlöletkampánynak nevezték egy 2017-es petíciót reklámozó Facebook-posztban, amelyben Bódisé mellett olyan balliberális politikusok és véleményvezérek neve is szerepel, mint Bősz Anett, Demszky Gábor, Donáth Ferenc, Heller Ágnes, valamint Magyar Bálint. A petícióban egyébként azt sürgették, hogy az Európai Parlament szólítsa fel a magyar kormányt a civil szervezetekről szóló törvényjavaslata visszavonására.

Gyurcsányék is részt vettek a rendezvényén

Mások mellett Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára is részt vett a Tarka Magyarok! nevű demonstráción, amelyet Bódis Kriszta 2008-ban szervezett. Bódis szoros kapcsolatban állt a nyíltan meleg SZDSZ-es Ungár Klárával is, aki 2006-ban megnyitotta a genderaktivista közreműködésével lezajló melegfesztivált. Bódis ugyancsak támogatta az SZDSZ-ből 2009-ben kilépő Ungár pártalapítását, ám a Szabad Emberek Magyarországért (SZEMA) végül nem futott be.

Bódis Kriszta tevékenységét a Soros-hálózat bőkezű támogatásokkal és díjakkal honorálta, de a szocialista–szabad demokrata kormányzatoktól is kapott elismerést. Például a Bajnai-kabinettől, amely a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatával tüntette ki.

A Toleranciadíjjal pedig három alkalommal – 1995-ben, 1997-ben és 2000-ben – is Bódis Krisztát jutalmazta az Autonómia Alapítvány. Utóbbi, amellett, hogy közvetlenül is szerepel a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) fizetési listáján, rendszerint szerepet kap a tőzsdespekuláns hálózata és az Európai Bizottság olyan pénzelosztó konzorciumaiban, mint például a Norvég Civil Alap, a Svájci Civil Ösztöndíjalap vagy az úgynevezett CERV-program.

A CEU is támogatta Bódis alapítványát

A Bódis által vezetett, esélyegyenlőségi projektekkel foglalkozó Van Helyed Alapítványt több Soros-közeli szervezet is támogatta, például a pénzelosztó DemNet, valamint az Ökotárs Alapítvány. Utóbbi 2015-ben és 2023-ban összesen 19,8 millió forinttal stafírozta ki a Bódis alapította szervezetet.

Mindemellett Soros György egyeteme, a CEU is támogatta a Van Helyed Alapítványt. Ezzel Bódis el is büszkélkedett egy 2023-as Facebook-bejegyzésben: „A Budapesten továbbtanuló ózdi középiskolásaink (Van Helyed Stúdió+) ebben a félévben ízelítőt kaptak a CEU Socrates Project Wien CEU Socrates Programjából, ami a Közép-Európai Egyetem és a Bard College Berlin együttműködésében valósul meg.” Ugyanebből a posztból kiderült, hogy a Tanítanék Mozgalom, valamint a Tisza Párt egyik arcává avanzsált Nagy Ervin és felesége, Borbély Alexandra is támogatták az alapítványt.