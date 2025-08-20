Orbán ViktortűzijátékSzent István-napaugusztus 20

Orbán Viktor megmutatta, hogy ünnepel az ország + videó

Összefoglalóval jelentkezett a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 19:19
Rövid videóösszeállítást tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a Szent István-nap eseményeiről.

Magyarország ünnepel

– írta a videóhoz a kormányfő. 

Légi parádé Augusztus 20.
1/22 Légi parádé a Duna felett

Mint megírtuk, augusztus 20-án a Szent István-nap számos programhelyszíne egész napos elfoglaltságokkal várta a látogatókat.

A Szent István-nap csúcspontja minden évben a 21 órakor kezdődő tűzijáték és drónshow, a Tűz és fények játéka,

amelyre több százezren látogatnak el. A szervezők 2025-ben is Európa legnagyobb műsorával készülnek. A felejthetetlen show-n öt kilométer hosszúságú látványtér lesz, több mint 45 ezer pirotechnikai effekt és elképesztő fényjáték a Duna felett.

Borítókép: Sokan vesznek részt az augusztus 20-i programokon (Fotó: Havran Zoltán)

Az utolsó simításokat végzik a tűzijáték előtt + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

