Orbán Viktor megmutatta, hogy ünnepel az ország + videó

Mint megírtuk, augusztus 20-án a Szent István-nap számos programhelyszíne egész napos elfoglaltságokkal várta a látogatókat.

A Szent István-nap csúcspontja minden évben a 21 órakor kezdődő tűzijáték és drónshow, a Tűz és fények játéka,

amelyre több százezren látogatnak el. A szervezők 2025-ben is Európa legnagyobb műsorával készülnek. A felejthetetlen show-n öt kilométer hosszúságú látványtér lesz, több mint 45 ezer pirotechnikai effekt és elképesztő fényjáték a Duna felett.