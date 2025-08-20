Orbán Viktor megmutatta, hogy ünnepel az ország + videó

Rövid videóösszeállítást tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a Szent István-nap eseményeiről.
Magyarország ünnepel
– írta a videóhoz a kormányfő.
Mint megírtuk, augusztus 20-án a Szent István-nap számos programhelyszíne egész napos elfoglaltságokkal várta a látogatókat.
A Szent István-nap csúcspontja minden évben a 21 órakor kezdődő tűzijáték és drónshow, a Tűz és fények játéka,
amelyre több százezren látogatnak el. A szervezők 2025-ben is Európa legnagyobb műsorával készülnek. A felejthetetlen show-n öt kilométer hosszúságú látványtér lesz, több mint 45 ezer pirotechnikai effekt és elképesztő fényjáték a Duna felett.
„Érdemes idén is figyelni” – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
A legnagyobb rendben zajlik minden az ünnepi programokon – közölte Kovács Zoltán.
Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Marton Zsolt váci megyés püspök és Erdő Péter bíboros szólt a hívekhez.
