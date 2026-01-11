Több autópálya forgalmát is akadályozza az Európai Unió–Mercosur kereskedelmi megállapodás aláírása ellen tiltakozó gazdák napok óta tartó megmozdulása Belgiumban – tájékoztatott a belga rendőrség. Az eredménytelennek bizonyult több uniós szintű megmozdulás után a belga gazdák még csütörtökön vonultak utcára az ellen tiltakozva, hogy az Európai Unió Tanácsa jóváhagyja az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – között kötött, ideiglenes kereskedelmi megállapodás aláírását.
Újabb összecsapás Brüsszel és a gazdák között – fogy a levegő von der Leyen körül + videó
Belgiumban napok óta megbénítják az autópályákat a gazdák, akik az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírása ellen tiltakoznak. A belga rendőrség tájékoztatása szerint a demonstrálók útzárakkal és traktoros felvonulásokkal akadályozzák a közlekedést, miután az uniós tagállamok mezőgazdaságért felelős miniszterei jóváhagyták a megállapodások aláírását.
A gazdák tiltakozása ellenére aláírták az egyezményt
A tagállamok agrárügyekért felelős miniszterei pénteken írásos eljárás keretében engedélyezték, hogy az Európai Bizottság aláírja az EU–Mercosur partnerségi megállapodást (EMPA), valamint az EU–Mercosur ideiglenes kereskedelmi egyezményt (ITA).
A belga rendőrség honlapján megjelent közlés szerint a gazdák országos szinten útlezárásokkal tiltakoztak amiatt, hogy a tanács támogatta a megállapodást. A folytatódó traktoros megmozdulások következtében vasárnap több belgiumi autópályán teljesen megszűnt a forgalom, így az autósok jelentős torlódásokkal szembesülhetnek. A csütörtök éjszaka óta demonstráló gazdák több helyen tüzek gyújtottak, hogy ne fázzanak
– írta a hírportál.
A brüsszeli Mercosur-megállapodás súlyos csapást mérne az európai és a magyar agráriumra – figyelmeztetett a napokban az agrárminiszter. Nagy István szerint a lazábban szabályozott dél-amerikai termékek beengedése ellehetetleníti az uniós gazdákat és veszélybe sodorja az élelmezésbiztonságot.
A miniszter hangsúlyozta: a megállapodás következménye a felvásárlási árak csökkenése, vidéki munkahelyek megszűnése és az importfüggőség növekedése lehet.
Elutasítunk minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák versenyképességét veszélyezteti”
– fogalmazott, hozzátéve: a Mercosur-megállapodás, az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi paktum és az agrártámogatások csökkentése együtt az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti. Nagy István szerint a mindennapi kenyerünk nem válhat politikai játszmák részévé, ezért Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett.
Orbán Viktor is kiállt a tüntetők mellett korábban
Nemrégiben beszámoltunk róla, hogy a magyar miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta: a brüsszeli tüntető gazdák – köztük magyar termelők is – jogosan emelik fel a hangjukat a tervezett intézkedésekkel szemben.
A helyzet Brüsszelben. Több ezer gazda, köztük magyarok is üzenik Ursula von der Leyennek: 20 százalékkal megvágni az agrártámogatásokat és Ukrajnába küldeni a pénzt, az elfogadhatatlan!
– fogalmazott a miniszterelnök.
További Külföld híreink
Brüsszel szerint a gazdákat ellehetetlenítő megállapodás hasznos
Az uniós tanács tájékoztatása alapján az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás célkitűzése a vámterhek mérséklése, valamint új piacok megnyitása az áruk és szolgáltatások széles köre előtt.
A megállapodás értelmében olyan területek, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar kedvezőbb kereskedelmi feltételekhez jutnak. A dokumentum emellett intézkedéseket tartalmaz a beruházások elősegítésére, illetve a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást akadályozó tényezők lebontására, különös tekintettel a digitális és pénzügyi szolgáltatásokra. A közbeszerzési szabályok pedig lehetővé teszik, hogy uniós vállalkozások bekapcsolódjanak a Mercosur-tagországok közbeszerzési eljárásaiba – közölték.
A decemberi tüntetésen több mint száz magyar gazda vett részt a közel tízezer fős összeurópai gazdatüntetésen, a Magyar Nemzet stábja a helyszínről tudósított.
A Copa–Cogeca december 18-ára meghirdetett páneurópai tüntetés idején a belga fővárosban gumiabroncsokat gyújtottak fel, pirotechnikai eszközöket használtak a tiltakozók, a rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be, amely újságírókat, köztük munkatársainkat is elérte.
Borítókép: Tüntető belga gazdák (Fotó: AFP)
