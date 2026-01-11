Újabb összecsapás Brüsszel és a gazdák között – fogy a levegő von der Leyen körül + videó

A gazdák tiltakozása ellenére aláírták az egyezményt

A tagállamok agrárügyekért felelős miniszterei pénteken írásos eljárás keretében engedélyezték, hogy az Európai Bizottság aláírja az EU–Mercosur partnerségi megállapodást (EMPA), valamint az EU–Mercosur ideiglenes kereskedelmi egyezményt (ITA).

A belga rendőrség honlapján megjelent közlés szerint a gazdák országos szinten útlezárásokkal tiltakoztak amiatt, hogy a tanács támogatta a megállapodást. A folytatódó traktoros megmozdulások következtében vasárnap több belgiumi autópályán teljesen megszűnt a forgalom, így az autósok jelentős torlódásokkal szembesülhetnek. A csütörtök éjszaka óta demonstráló gazdák több helyen tüzek gyújtottak, hogy ne fázzanak

– írta a hírportál.

A brüsszeli Mercosur-megállapodás súlyos csapást mérne az európai és a magyar agráriumra – figyelmeztetett a napokban az agrárminiszter. Nagy István szerint a lazábban szabályozott dél-amerikai termékek beengedése ellehetetleníti az uniós gazdákat és veszélybe sodorja az élelmezésbiztonságot.

A miniszter hangsúlyozta: a megállapodás következménye a felvásárlási árak csökkenése, vidéki munkahelyek megszűnése és az importfüggőség növekedése lehet.

Elutasítunk minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák versenyképességét veszélyezteti”

– fogalmazott, hozzátéve: a Mercosur-megállapodás, az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi paktum és az agrártámogatások csökkentése együtt az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti. Nagy István szerint a mindennapi kenyerünk nem válhat politikai játszmák részévé, ezért Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett.