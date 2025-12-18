Orbán ViktorgazdatüntetésBrüsszelorosz-ukrán háború

Orbán Viktor a brüsszeli gazdatüntetésről: Igazuk van + videó

„Elfogadhatatlan” – így reagált Orbán Viktor arra az uniós tervre, amely az agrártámogatások húszszázalékos megvágásával és az így elvont források Ukrajnába irányításával számol. A miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta: a brüsszeli tüntető gazdák – köztük magyar termelők is – jogosan emelik fel a hangjukat a tervezett intézkedésekkel szemben. A demonstráció során a belga fővárosban rendőri beavatkozásra és könnygáz alkalmazására is sor került.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 18:31
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook
„A helyzet Brüsszelben. Több ezer gazda, köztük magyarok is üzenik Ursula von der Leyennek: 20 százalékkal megvágni az agrártámogatásokat és Ukrajnába küldeni a pénzt, az elfogadhatatlan!” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Brüsszelben tüntetnek a gazdák, a rendőrség könnygázt is bevetett
Brüsszelben tüntetnek a gazdák, a rendőrség könnygázt is bevetett Fotó: EMILE WINDAL / BELGA MAG

Igazuk van

 – tette hozzá a miniszterelnök.

A miniszterelnök Instagram-oldalán is megosztott egy bejegyzést. Ebben azt írta: 

A gazdáknak elegük van. Nem is csoda. A brüsszeliek Ukrajnába küldik a pénzt, az európai gazdáknak pedig nem marad. Ez így nem maradhat!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

