A gazdák eltemették Brüsszelben az európai mezőgazdaságot! + videó

Bohár Dániel új videóban mutatta meg, milyen állapotok uralkodnak az Európai Parlament előtti téren: a látvány szerinte önmagáért beszél, és jól jelzi a gazdák egyre fokozódó elégedetlenségét az uniós döntésekkel szemben.

2025. 12. 18. 19:05
A gazdák eltemették Brüsszelben az európai mezőgazdaságot! Forrás: AFP
A Facebook-oldalán közzétett felvételen Bohár Dániel arról beszélt, hogy az Európai Parlament előtti tér normál esetben egyáltalán nem így szokott kinézni. Megfogalmazása szerint már önmagában a környezet is sokat elárul a gazdák hangulatáról, ám van egy különösen beszédes jelképe is a tiltakozásnak.

Brüsszelben még mindig tüntetnek a gazdák a Mercosur-megállapodás miatt
Brüsszelben még mindig tüntetnek a gazdák a Mercosur-megállapodás miatt Fotó: AFP

Bohár Dániel felhívta a figyelmet egy szoborra, amelyen egy koporsót helyeztek el. 

A koporsóra a „mezőgazdaság” felirat került, ezzel – mint fogalmazott – az európai mezőgazdaságot temetik. 

Mindez világos jelzés arról, hogy az uniós agrárpolitika zsákutcába vezette az ágazatot, és a helyzet mára drámai méreteket öltött.

Egész nap tüntettek a gazdák Brüsszelben

Brüsszelben egész nap tüntettek a gazdák a Mercosur-megállapodás miatt. A gazdaszervezetek szerint a megállapodás alacsony minőségű termékekkel árasztaná el az európai piacot. 

Az uniós agrár-érdekképviselet szerint mintegy tízezer gazda érkezhet a 27 tagállamból, ami az elmúlt tíz év legnagyobb mezőgazdasági megmozdulásának számít. 

Marine Le Pen közösségimédia-posztjában nyilvánított köszönetet Orbán Viktornak a tüntető gazdák melletti határozott kiállásáért. 

Borítókép: Az Európai Parlament előtti tér (Fotó: AFP)

Siklósi Péter
Hajlandó-e Európa a békére?

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

