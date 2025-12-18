A gazdák eltemették Brüsszelben az európai mezőgazdaságot! + videó

A Facebook-oldalán közzétett felvételen Bohár Dániel arról beszélt, hogy az Európai Parlament előtti tér normál esetben egyáltalán nem így szokott kinézni. Megfogalmazása szerint már önmagában a környezet is sokat elárul a gazdák hangulatáról, ám van egy különösen beszédes jelképe is a tiltakozásnak.

Brüsszelben még mindig tüntetnek a gazdák a Mercosur-megállapodás miatt Fotó: AFP

Bohár Dániel felhívta a figyelmet egy szoborra, amelyen egy koporsót helyeztek el.

A koporsóra a „mezőgazdaság” felirat került, ezzel – mint fogalmazott – az európai mezőgazdaságot temetik.

Mindez világos jelzés arról, hogy az uniós agrárpolitika zsákutcába vezette az ágazatot, és a helyzet mára drámai méreteket öltött.