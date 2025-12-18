BrüsszelEurópai BizottságUrsula von der Leyen

Ezért tüntettek a gazdák Brüsszelben + videó

Robbanások, könnygáz és égő barikádok jelezték Brüsszelben, hogy betelt a pohár az európai gazdáknál: a termelők az agrártámogatások megvágása, az ukrán import és a Mercosur-megállapodás ellen tiltakoznak, miközben az uniós vezetés a feszültségek hatására januárra halasztotta a vitatott kereskedelmi egyezmény aláírását.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 22:52
Tüntetés Brüsszelben 2025. december 18-án Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robbanás, könnygáz, gazdák és rendőrök Brüsszelben. Ma biztos sok ilyen felvételt láttatok. De mi a baja az európai gazdáknak?” – teszi fel a kérdést videójában Bohár Dániel.

Brüsszel – Elegük lett az európai gazdáknak
Brüsszel – Elegük lett az európai gazdáknak Fotó: Anadolu / Anadolu

Egyenesen nekirohanunk a falnak

 – hangzik el a felvételen. „A francia gazda szerint az EU nekirohan a falnak, mert például 20 százalékkal csökkentik az agrártámogatásokat, amit az a Néppárt is támogat, aminek egyébként a Tisza is a tagja. Szóval pénzt vesznek el, hogy azt az ukránoknak adják. És ha ez nem lenne elég, akkor még be is engedik az ukrán gabonát, ami teljesen leveri az árakat. Jelenleg az európai mezőgazdaság tönkretétele zajlik. Nem csoda, hogy a gazdáknak elegük van” – magyarázza a riporter.

A Politico arról ír, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az uniós csúcstalálkozón arról tájékoztatta a tagállami vezetőket, hogy a Mercosur-országokkal kötendő kereskedelmi megállapodást nem írják alá a korábban tervezett december 20-i időpontban, hanem januárra halasztják.

 A döntés Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kérésére született, aki több időt kért annak érdekében, hogy meg tudja nyugtatni az olasz gazdákat: az olcsó dél-amerikai baromfi- és marhahús-import nem veszélyezteti megélhetésüket.

A megállapodás elhalasztása ugyanakkor feszültséget okozott az egyezményt támogató tagállamok körében, élükön Németországgal, amelyek attól tartanak, hogy a további késlekedés meghiúsíthatja a ratifikációt – fogalmaz a lap. 

Ennek mérséklésére az uniós intézmények egy kiegészítő szöveget fogadtak el, amely lehetővé tenné vámok visszavezetését abban az esetben, ha a latin-amerikai húsimport destabilizálná az európai piacokat, miközben az új aláírási időpontot január közepére próbálják kitűzni – teszi hozzá.

Borítókép: Tüntetés Brüsszelben 2025. december 18-án (Fotó: AFP)

add-square Gazdatüntetés Brüsszelben

A gazdák eltemették Brüsszelben az európai mezőgazdaságot! + videó

Gazdatüntetés Brüsszelben 14 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Kórházi klotyófantom…

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu