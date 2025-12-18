Ezért tüntettek a gazdák Brüsszelben + videó

„Robbanás, könnygáz, gazdák és rendőrök Brüsszelben. Ma biztos sok ilyen felvételt láttatok. De mi a baja az európai gazdáknak?” – teszi fel a kérdést videójában Bohár Dániel.

Brüsszel – Elegük lett az európai gazdáknak Fotó: Anadolu / Anadolu

Egyenesen nekirohanunk a falnak

– hangzik el a felvételen. „A francia gazda szerint az EU nekirohan a falnak, mert például 20 százalékkal csökkentik az agrártámogatásokat, amit az a Néppárt is támogat, aminek egyébként a Tisza is a tagja. Szóval pénzt vesznek el, hogy azt az ukránoknak adják. És ha ez nem lenne elég, akkor még be is engedik az ukrán gabonát, ami teljesen leveri az árakat. Jelenleg az európai mezőgazdaság tönkretétele zajlik. Nem csoda, hogy a gazdáknak elegük van” – magyarázza a riporter.