Megszólalt a MOL az üzemanyagellátásról, rendkívüli a hóhelyzet

A havazás és a fagyos időjárás átmenetileg lassítja a Mol egyes vasúti szállítmányait, ez a logisztikai nehézség azonban nem veszélyezteti az ország működését. A vállalat pénteken tájékoztatást adott ki arról, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása a nehezítő körülmények ellenére is teljes mértékben biztosított. A szállítási nehézségek elsősorban a pozsonyi és a magyarországi telephelyek közötti forgalmat érintik, itt küzdenek leginkább a szerelvények az időjárás viszontagságaival az alapanyag- és terméktranszferek során. A társaság azonban közölte: ellenőrzése alatt tartja a helyzetet.

A havazás megneheízti a teherszállítmányok célba érését./ Fotó: Lázár János/ Facebook

Nem elegendő a havazás az ellátás megakasztására

Jelentős mennyiségű árumozgásról van szó, amelyet koordinálni kell. Havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalmat bonyolítanak le, ez napi átlagban négy-hat vasúti szerelvény közlekedését jelenti. A zökkenőmentes haladás érdekében a magyar–szlovák határ mindkét oldalán megfeszített munka zajlik. A szakemberek folyamatosan végzik a hó okozta akadályok elhárítását, és gőzerővel dolgoznak a vasúti forgalom normalizálásán.

A rendkívüli helyzet kezelése széles körű összefogást igényel.

A munkálatokban és a helyzet koordinálásában részt vesz a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzs is. A vasúti közlekedés fenntartása érdekében a Mol szoros és gyors együttműködést alakított ki a MÁV-val. A belföldi ellátási lánc stabilitását a hazai infrastruktúra és az ezt működőképes állapotban tartó dolgozók garantálják. A rendszert a dunai és a tiszai finomító, valamint a szajoli, komáromi és pécsi logisztikai egységek működtetik. Ennek köszönhetően a lakosság és a gazdaság kiszolgálása továbbra is zavartalan.

