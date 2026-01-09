Rendkívüli

Újabb bejelentést tett az operatív törzs

havazásmáv -molforgalom

Megszólalt a MOL az üzemanyagellátásról, rendkívüli a hóhelyzet

A rendkívüli téli időjárás és a hirtelen jött hideg komoly erőpróbát jelent a közlekedési infrastruktúrának, ami a teherszállítmányok menetidejére is kihatással van. A stratégiai fontosságú üzemanyag-ellátás azonban a havazás ellenére is stabil lábakon áll, a szakemberek pedig folyamatosan dolgoznak a vasúti akadályok elhárításán.

2026. 01. 09. 14:49
Forrás: Facebook/ Lázár János
A havazás és a fagyos időjárás átmenetileg lassítja a Mol egyes vasúti szállítmányait, ez a logisztikai nehézség azonban nem veszélyezteti az ország működését. A vállalat pénteken tájékoztatást adott ki arról, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása a nehezítő körülmények ellenére is teljes mértékben biztosított. A szállítási nehézségek elsősorban a pozsonyi és a magyarországi telephelyek közötti forgalmat érintik, itt küzdenek leginkább a szerelvények az időjárás viszontagságaival az alapanyag- és terméktranszferek során. A társaság azonban közölte: ellenőrzése alatt tartja a helyzetet.

A havazás megneheízti a teherszállítmányok célba érését./ Fotó: Lázár János/ Facebook
A havazás megneheízti  a teherszállítmányok célba érését./ Fotó: Lázár János/ Facebook

Nem elegendő a havazás az ellátás megakasztására

Jelentős mennyiségű árumozgásról van szó, amelyet koordinálni kell. Havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalmat bonyolítanak le, ez napi átlagban négy-hat vasúti szerelvény közlekedését jelenti. A zökkenőmentes haladás érdekében a magyar–szlovák határ mindkét oldalán megfeszített munka zajlik. A szakemberek folyamatosan végzik a hó okozta akadályok elhárítását, és gőzerővel dolgoznak a vasúti forgalom normalizálásán.

A rendkívüli helyzet kezelése széles körű összefogást igényel.

 A munkálatokban és a helyzet koordinálásában részt vesz a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzs is. A vasúti közlekedés fenntartása érdekében a Mol szoros és gyors együttműködést alakított ki a MÁV-val. A belföldi ellátási lánc stabilitását a hazai infrastruktúra és az ezt működőképes állapotban tartó dolgozók garantálják. A rendszert a dunai és a tiszai finomító, valamint a szajoli, komáromi és pécsi logisztikai egységek működtetik. Ennek köszönhetően a lakosság és a gazdaság kiszolgálása továbbra is zavartalan.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: Facebook / Lázár János

