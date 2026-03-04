Bekeményít a Mol: a Slovnafttal együtt feljelentette az Adria olajvezetéket üzemeltető céget

Közösen lépett a Mol és a Slovnaft: a két olajtársaság az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságán jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalatot, a Janafot a monopolhelyzettel való visszaélés vádjával.

A Mol közleménye felidézi: 2026. január 27-én a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás megszakadt. A vezeték azóta nem működik, ami jelentősen növeli a tengertől elzárt kelet-közép-európai finomítók függőségét az Adria vezetéktől mint az egyetlen életképes útvonaltól.

A Janaf monopóliummal rendelkezik a magyar és szlovák finomítók tengerről ellátásával kapcsolatban, és annak ellenére, hogy ilyen esetekre a két ország ellátása megengedett tengeri beszerzésű orosz kőolajjal, és teljes mértékben megfelel az EU és az USA szankcióinak (beleértve az OFAC rendelkezéseit is). A Janaf ennek ellenére halogatja annak fogadását további jogi ellenőrzésekre hivatkozva, miközben a kőolajbeszerzés joga és felelőssége a Mol-csoporté – hangsúlyozza az olajtársaság.

Teszi ezt annak ellenére, hogy az EU-szankciói alapján a Barátság vezeték üzemképtelensége esetén Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is szerezhet be nem szankcionált orosz kőolajat.

Ezt az álláspontot a magyar és a szlovák szakhatóságok is megerősítették, és a kitételt nevesítették a vonatkozó EU-s szankciós szövegben is.

A Janaf magatartása fokozza az ellátási bizonytalanságot

A Mol-csoport a Barátság vezeték leállása óta többször is arra kérte a Janafot, hogy erősítse meg: átveszi az EU és USA szankciós szabályai alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt. Ez a mai napig nem történt meg.

A közleményben a Mol kiemeli: a Janaf magatartása az ellátás és a hozzáférés megtagadásának minősül.

Ahelyett, hogy tisztességes, átlátható és megkülönböztetésmentes feltételek mellett biztosította volna a hozzáférést, a Janaf a nélkülözhetetlen infrastruktúra feletti ellenőrzését arra használta, hogy korlátozza a hozzáférést. Ezzel tovább fokozza a jelenlegi háborús konfliktusok miatt amúgy is kiélezett ellátási bizonytalanságot

– jelezték.