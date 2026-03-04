Rendkívüli

Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

Választás 2026Nemzeti Választási Irodalevélszavazat

Közel félmillióan szavazhatnak levélben

A Nemzeti Választási Iroda elnöke sajtótájékoztatón ismertette a levélszavazatokkal és a külképviseleti választással kapcsolatos tudnivalókat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 04. 15:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe – közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szerdán kolozsvári sajtótájékoztatóján.

Budapest, 2024. április 5. A Magyar Posta kézbesítője az idei európai parlamenti, helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokra érvényes szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőkkel a kezében egy budapesti társasházban 2024. április 5-én. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 3-i névjegyzéki adatok alapján megkezdte az értesítők kiküldését. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az NVI elnöke és munkatársai Magyarország kolozsvári főkonzulátusán tartottak sajtótájékoztatót: az április 12-i magyarországi országgyűlési választásokon való részvételhez szükséges tudnivalókat ismertették, külön kitérve a levélszavazás és a külképviseleti szavazás tudnivalóira.

Elmondta: az NVI 2025-ben 904 ezer, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárnak küldött értesítőt, amelyben tudatta, hogy regisztrálhat a levélszavazáshoz. Közülük eddig mintegy 471 ezren regisztráltak a levélszavazók névjegyzékébe.

Hozzátette: mivel a jogintézmény több mint tíz éve működik, az a mechanizmus is beindult, amely törli az inaktív vagy időközben elhunyt választópolgárokat. Eddig több mint 37 ezer választópolgárt töröltek inaktivitás, ezenfelül újabb kilencezret elhalálozás miatt – mondta Nagy Attila, aki szerint a frissítés folyamatos.

Aláhúzta: a levélszavazáshoz március 18-ig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették ezt meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges.

Kiemelte, hogy egyszerűsödött a levélszavazathoz szükséges azonosító nyilatkozat. Ezt a magyar okmányok használatával, teljeskörűen kell kitölteni és személyesen aláírni. A választópolgárnak a nevét, a születési helyét és idejét kell beírnia, valamint egy magyar okmány számát is fel kell tüntetnie, mely lehet a személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedélyt vagy akár a honosítási okirat. Az azonosító nyilatkozat adatait az NVI munkatársai összevetik az adatbázisukban szereplőkkel, és csak azoknak a szavazólapját fogadják el, akik szerepelnek a levélszavazók névjegyzékében. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szavazólapot be kell helyezni a belső borítékba és lezárni, különben nem fogadják el.

A levélszavazat visszajuttatásáról elmondta: ezt postai úton is meg lehet tenni, de javasolta a külképviseleteken keresztül történő visszajuttatást, mivel így biztosan visszaér időben.

A külképviseleti választásról közölte: ezt a magyarországi lakcímmel rendelkező, de a választások napján külföldön tartózkodó magyar állampolgárok vehetik igénybe. Ők világszerte összesen 151 magyar külképviseleten szavazhatnak, az ezzel kapcsolatos kérelmet április 2-áig nyújthatják be. Ők a pártlistás vagy nemzetiségi listás szavazólap mellett az egyéni választókerületi szavazólapot is megkapják a magyarországi lakcímüknek megfelelően. Kolozsváron a főkonzulátus épületében lehet szavazni április 12-én.

Az esetleges visszaélésekre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva Nagy Attila elmondta: a levélszavazás teljesen bevett és jól működő jogintézmény, és Magyarországon hasonló a szabályozása más nyugati államokéhoz. Hozzátette: a magyarországi rendszer azért is jó és megbízható, mert beindultak a törlések, eddig közel 50 ezer választópolgárt töröltek a névjegyzékből. Kiemelte, hogy a választási eljárásról szóló törvény a 2022-es országgyűlési választásokat követően módosult, és a területi hatálya már nemcsak Magyarországra, hanem a levélszavazás miatt külföldre is kiterjed.

Arra is kitért, hogy a levélszavazatokat az NVI két ütemből álló folyamat során dolgozza fel. Április 6-ától kezdődően munkatársaik kibontják a visszaérkező levélcsomagot, kiveszik belőle az azonosító nyilatkozatot és a szavazólapot tartalmazó zárt borítékot, és a nyilatkozat tartalmát összevetik a levélszavazók névjegyzékével. Ha ezek megfelelnek, április 12-én 19 óra után a szavazólapot tartalmazó zárt borítékokat is kibontják és összesítik a levélszavazás eredményét.

Nagy Attila elmondta, hogy az elmúlt hónapokban világszerte nőtt a levélszavazók névjegyzékébe regisztráló választópolgárok száma: míg 2022-ben 456 ezren voltak, idén több mint 471 ezren vannak, és a számuk tovább nőhet március 18-ig. Közülük eddig 287 ezren kérték a levélcsomag romániai lakcímre való kézbesítését, négy éve ez a szám 291 ezer volt. Mint mondta, 2022-ben 15 százalékos volt az érvénytelen levélszavazatok száma. 

456 ezer levélben szavazóból 318 ezer küldte vissza határidőre a levélcsomagokat, melyekből 256 ezer volt érvényes. A külföldi képviseleteken négy éve 58 ezren szavaztak. Idén több választópolgárra számítanak, mivel azóta 147-ről 151-re nőtt a magyar külképviseletek száma

 – hangzott el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu