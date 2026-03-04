Közel félmillióan szavazhatnak levélben

– Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe – közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szerdán kolozsvári sajtótájékoztatóján.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az NVI elnöke és munkatársai Magyarország kolozsvári főkonzulátusán tartottak sajtótájékoztatót: az április 12-i magyarországi országgyűlési választásokon való részvételhez szükséges tudnivalókat ismertették, külön kitérve a levélszavazás és a külképviseleti szavazás tudnivalóira.

Elmondta: az NVI 2025-ben 904 ezer, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárnak küldött értesítőt, amelyben tudatta, hogy regisztrálhat a levélszavazáshoz. Közülük eddig mintegy 471 ezren regisztráltak a levélszavazók névjegyzékébe.

Hozzátette: mivel a jogintézmény több mint tíz éve működik, az a mechanizmus is beindult, amely törli az inaktív vagy időközben elhunyt választópolgárokat. Eddig több mint 37 ezer választópolgárt töröltek inaktivitás, ezenfelül újabb kilencezret elhalálozás miatt – mondta Nagy Attila, aki szerint a frissítés folyamatos.

Aláhúzta: a levélszavazáshoz március 18-ig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették ezt meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges.

Kiemelte, hogy egyszerűsödött a levélszavazathoz szükséges azonosító nyilatkozat. Ezt a magyar okmányok használatával, teljeskörűen kell kitölteni és személyesen aláírni. A választópolgárnak a nevét, a születési helyét és idejét kell beírnia, valamint egy magyar okmány számát is fel kell tüntetnie, mely lehet a személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedélyt vagy akár a honosítási okirat. Az azonosító nyilatkozat adatait az NVI munkatársai összevetik az adatbázisukban szereplőkkel, és csak azoknak a szavazólapját fogadják el, akik szerepelnek a levélszavazók névjegyzékében. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szavazólapot be kell helyezni a belső borítékba és lezárni, különben nem fogadják el.

A levélszavazat visszajuttatásáról elmondta: ezt postai úton is meg lehet tenni, de javasolta a külképviseleteken keresztül történő visszajuttatást, mivel így biztosan visszaér időben.

A külképviseleti választásról közölte: ezt a magyarországi lakcímmel rendelkező, de a választások napján külföldön tartózkodó magyar állampolgárok vehetik igénybe. Ők világszerte összesen 151 magyar külképviseleten szavazhatnak, az ezzel kapcsolatos kérelmet április 2-áig nyújthatják be. Ők a pártlistás vagy nemzetiségi listás szavazólap mellett az egyéni választókerületi szavazólapot is megkapják a magyarországi lakcímüknek megfelelően. Kolozsváron a főkonzulátus épületében lehet szavazni április 12-én.