A NATO lég- és rakétavédelmi erői lelőttek a Földközi-tenger fölött egy Iránból indított, a török légtér felé tartó ballisztikus rakétát – jelentette be szerdán a török védelmi minisztérium.
Már Törökországot is elérte az iráni háború szele
A NATO lég- és rakétavédelmi erői lelőttek a Földközi-tenger felett egy Iránból indított, a török légtér felé tartó ballisztikus rakétát. A rakéta az iraki és a szíriai légtéren haladt át, mielőtt a NATO-erők elfogták, a törmelékeit pedig a szíriai határ közelében, Hatay tartományban találták meg. Ankara határozott fellépést ígért területe és légtere védelmében, miközben a NATO elítélte az iráni rakétaindítást.
A tárca közleményében az állt, hogy az incidensben nem sebesült meg senki. A rakéta az iraki és a szíriai légtéren haladt át, mielőtt a Földközi-tenger keleti medencéjében állomásozó NATO-erők elfogták.
Törökország minden szükséges lépést határozottan és késedelem nélkül meg fog tenni területe és légtere védelme érdekében, és fenntartja a jogot, hogy a megfelelő módon reagáljon az ellene irányuló támadásokra – közölték, figyelmeztetve egyúttal a feleket, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyekkel súlyosbítanák a válságot.
A védelmi minisztérium az X-en egy másik közleményben tudatta, hogy a légvédelmi rakéta törmelékeit Hatay tartományban a szíriai határ közelében találták meg, Dörtyol település körzetében.
Hakan Fidan török külügyminiszter telefonon tiltakozását fejezte ki az eset miatt az iráni diplomácia vezetőjénél. Fidan arra figyelmeztetett, hogy el kell kerülni minden olyan lépést, amely tovább szélesítheti a konfliktust.
Allison Hart, a NATO szóvivője közölte: a katonai szövetség elítéli, hogy Irán Törökország irányába indított rakétát.
A NATO határozottan kiáll szövetségesei, köztük Törökország mellett, miközben Irán válogatás nélkül mér csapásokat a térségben. A NATO elrettentő és védelmi szerepe minden téren, így a lég- és rakétavédelemben továbbra is erős
– közölte a szóvivő.
Miért lenne fontos, hogy a NATO lépjen az eset kapcsán?
Robert C. Castel közösségimédia-posztjában rámutatott, hogy Törökország a második NATO-állam a ciprusi brit területek után, amit elért a háború szele.
A török légtér felé közeledő iráni ballisztikus rakétát a szövetségesek légvédelme lőtte le. A rakéta darabjai törökországi településekre hullottak
– folytatta. Oroszország és Kína árgus szemmel figyelik, hogy létezik-e még az Észak-atlanti Szövetség – figyelmeztetett Castel.
A NATO-nak nem azért kell cselekednie, mert az USA-nak vagy Izraelnek szüksége lenne a politikai bénultságban szenvedő európai katonai törpék segítségére. Kb. annyi szükség van rájuk, mint egy tangóharmonikára a fácánvadászathoz. A NATO működőképességének és asszertivitásának a bizonyítása elsősorban azok számára lenne fontos, akik Oroszországgal kapcsolatban szövögetnek romantikus ábrándokat
– mutatott rá a szakember.
A dolog tragikuma, hogy éppen a hajlandók koalíciója az, amelyik per pillanat semmire sem hajlandó – foglalta össze Castel.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
