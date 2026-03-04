Már Törökországot is elérte az iráni háború szele

A tárca közleményében az állt, hogy az incidensben nem sebesült meg senki. A rakéta az iraki és a szíriai légtéren haladt át, mielőtt a Földközi-tenger keleti medencéjében állomásozó NATO-erők elfogták.

Törökország minden szükséges lépést határozottan és késedelem nélkül meg fog tenni területe és légtere védelme érdekében, és fenntartja a jogot, hogy a megfelelő módon reagáljon az ellene irányuló támadásokra – közölték, figyelmeztetve egyúttal a feleket, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyekkel súlyosbítanák a válságot.

A védelmi minisztérium az X-en egy másik közleményben tudatta, hogy a légvédelmi rakéta törmelékeit Hatay tartományban a szíriai határ közelében találták meg, Dörtyol település körzetében.

Hakan Fidan török külügyminiszter telefonon tiltakozását fejezte ki az eset miatt az iráni diplomácia vezetőjénél. Fidan arra figyelmeztetett, hogy el kell kerülni minden olyan lépést, amely tovább szélesítheti a konfliktust.

Allison Hart, a NATO szóvivője közölte: a katonai szövetség elítéli, hogy Irán Törökország irányába indított rakétát.

A NATO határozottan kiáll szövetségesei, köztük Törökország mellett, miközben Irán válogatás nélkül mér csapásokat a térségben. A NATO elrettentő és védelmi szerepe minden téren, így a lég- és rakétavédelemben továbbra is erős

– közölte a szóvivő.