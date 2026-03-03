Tóth Alex nem ilyen triplázásról álmodott, a Premier League-ben ilyen még nem történt vele

Két Alex is bekerült Andoni Iraola kezdőtizenegyébe, ám Jiménez és Scott mellé, illetve utóbbi helyére nem tudott beférkőzni Tóth Alex. A Ferencvárostól érkezett 20 éves magyar középpályás hatodszor került a spanyol tréner mellé a kispadra, korábban kétszer ott is ragadt. Az Aston Villa elleni „pihenője” után az Evertonnal szemben az elejétől bizalmat kapott, a West Ham ellen nem állt be, de legutóbb a hajrára beszállt a Sunderland ellen.

Andoni Iraola keresi Tóth Alex helyét a csapatában Fotó: GLYN KIRK / AFP

Tóth Alex nélkül

Tóth Alex nyilván nem kabalának vagy szerencse talizmánnak érkezett a remek ugródeszkát és magas szintet jelentő, feltörekvő angol klubhoz.

Ugyanakkor tény, hogy vele a soraiban veretlenek a Cseresznyések, akik amikor a magyar nem lépett pályára, nem tudtak győzni... Ezúttal sem, el is maradt a siker!

Ahogy becézik, „Totival” a fedélzeten többek között a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpoolt, a Wolverhamptont és az Evertont is két vállra fektette az AFC Bournemouth. Az előző két forduló döntetlenje után a két hellyel és négy ponttal előtte, a Premier League 7. helyén álló Brentfordot fogadta telt ház, 11 ezer néző előtt.

Kimaradt ziccerek

Az inkább küzdelmet, semmint látványos focit hozó első félidő egyetlen komoly helyzetét a hazaiak hagyták ki, a remek kényszerítőzéssel kilépő Ryan Christie azonban nem csak a kapust, az üres kaput is kicselezte. Nem hitt a szemének Iraola! A szünet után gyorsan megszerezhette volna a vezetést a Bournemouth, ám Alex Jiménez 6 méterről estében a jobb oldali kapufát találta el, pedig Caomhin Kelleher kapus ismét verve volt. Később a vendégek is veszélyeztettek, Petrovicsnak kellett vetődve védenie egy fejest. A 77. percben kontrázhatott a pályaválasztó, Tavernier balról ballal a rövid oldali kapufát bombázta telibe. Kisvártatva Evanilson a hálót is megzörgette, miután két védőt kicselezve helyezett a jobb sarokba. de lesről indult, a gól érvénytelen.

Időközben Andoni Iraola cserélt, a 19 éves Kroupi és Adli kapott lehetőséget az utolsó negyedórára, a 80. percben Enes Ünal is pályára lépett.

Tóth Alex bőszen melegített, ám ezúttal nem cserélték be. Ez immár harmadszor fordult elő a fiatal magyar válogatott labdarúgóval, akinek, ahogy menedzsere is hangsúlyozta az alább látható Szpíker kornerben, türelemre van szüksége a világ legerősebb bajnokságában.

A ráadásban Kroupi centikkel mellé perdített, így a Bournemouth hazai pályán nem bírt a Brentforddal (0-0), maradt a 9. helyen a Premier League tabelláján. Legközelebb, talán Tóth Alexszel a soraiban, március 14-én a Burnley vendége lesz andoni Iraola csapata.