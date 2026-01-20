AFC Bournemouth, a transzferguru klub – hová került Tóth Alex?

Hogy mennyire fogja megállni a helyét, bírni a fizikai és szellemi megterhelést Angliában Tóth Alex? Egyelőre, nem tudni, csak remélni lehet. Ugyanakkor a lehetőség adott neki, hogy befusson. Kerkez Milos, Antoine Semenyo, Dean Huijsen és a többiek esete jól mutatja, az AFC Bournemouth remek ugródeszka lehet egy fiatal labdarúgónak. Tóth Alexnek akkor sem kell bánkódnia, ha éveket tölt el a Cseresznyéseknél. Főképp, ha marad a Premier League-ben az új csapata.

Kerkez Milos bizonyított az AFC Bournemouth-ban, Tóth Alexnek is jó példa. Fotó: AFP/Ben Stansall

A kor nem hátrány

A mindössze 20 esztendős Álex Jiménez lett a meccs embere (Man of the Match) a Brighton–Bournemouth (1-1) angol első osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzésen. Az AC Milantól kölcsönvett jobboldali védő ugyanannyi idős, mint új csapattársa, Tóth Alex. A korábbi vöröses mezszínük miatt Cseresznyéseknek becézett bournemouth-iak bátran vetnek be fiatalokat, akikben bíznak, s nem titkoltan üzleti lehetőséget is látnak. A hétfő esti Premier League-találkozón például a védelemben két 24 éves játékos (Truffert, Hill), a középpályán a 22 esztendős Alex Scott, a támadósorban a még csak 19 Eli Kroupi is a kezdőcsapatban kapott helyet Andoni Iraola vezetőedzőtől. Azért így sem lesz egyszerű helyet követelnie magának a kilencszeres válogatott magyarnak, az AFC keretében vele együtt tizenegy olyan futballista van, aki szerepel hazája nemzeti csapatában, a légiósok száma pedig 17. Mindenesetre ahogy az Origo közzétette, Marco Rossi szövetségi kapitány gratulált Tóthnak a transzferhez.

Tóth Alex illik a képbe

Az AFC Bournemouth sajtóhírek szerint 12 millió eurót (4,6 milliárd forintot), bónuszokkal 15 milliót fizet a Ferencvárosnak az NB I legdrágábban eladott játékosáért, akit stílusosan egy Rubik-kockával mutattak be. Hogy egyszer mennyit hoz az angolok konyhájára, kérdéses.

Az viszont nem, hogy Tóth Alex tökéletesen beleillik az egyik legsikeresebb nevelő-értékesítő klub játékos- és üzletpolitikájába. Tavaly nyár óta 310 millió euróért adott el játékosokat az 1890-ben alapított egykori Boscombe FC, amely 1972-től viseli a mostani nevét.

Kerkez Milos két idény alatt megtriplázta az árát, s ment a Szoboszlai Dominik fémjelezte angol bajnok Liverpoolhoz 2025 nyarán. A magyar válogatott szélsővédőnél is nagyobb kasszasikert hozott Antoine Semenyo: hárommillió euróért jött, nemrég 72 milliót sem sajnált érte a Manchester City. De a PSG-hez igazolt Zabarnyiért, a Real Madrid által elcsábított Huijsenért elkönyvelt 63-63 millió túlnyomó része is tiszta nyereség. Eközben invesztál is a 2024 nyarán kinevezett Tiago Pinto vezette egyesület, Tóth Alexet is beleszámítva 150 millió eurót fektetett be úgy, hogy a magyar válogatott védekező középpályása egyáltalán nem számít drága vételnek arrafelé…