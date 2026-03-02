Dominik vagy Milos? Arne Slot megelőzte kérdésével a magyar újságírót

Rendkívüli

A Liverpool hétfő délelőtt megtartotta a Wolverhampton elleni keddi, idegenbeli bajnokit megelőző sajtótájékoztatóját. Arne Slot csapata néhány napon belül kétszer is összecsap a Premier League sereghajtójával – erről is beszélt többek között a Vörösök edzője, de szóba került Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

A holland szakember jó és rossz hírről is beszámolt
Fotó: MI News Forrás: NurPhoto/AFP
A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Arne Slot-alakulat szombaton 5-2-re legyőzte a West Ham Unitedet, így sorozatban már három győzelemnél jár a bajnokságban. A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyekért azonban óriási csata várható, s mivel hétközi fordulót rendeznek a Premier League-ben, pihenésre nincs sok idő. A Liverpool kedden a sereghajtó Wolverhampton vendége lesz, és bár Rob Edwards csapatának hajszálnyi esélye van csak a bennmaradás kiharcolására, lebecsülni nem szabad: legutóbb az Aston Villát győzte le a gárda, amely nemrégiben a listavezető Arsenal ellen is pontot tudott szerezni.

Arne Slot Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is szóba hozta
Arne Slot Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is szóba hozta (Fotó: AFP/Darren Staples)

Slotot először Florian Wirtzről kérdezték: a német középpályás még a Nottingham Forest elleni bajnokit megelőző bemelegítés során fájlalta a hátát, s végül kihagyta az összecsapást, akárcsak a West Ham elleni találkozót.

– Nincs nagy változás ahhoz képest, amit a West Ham elleni meccs után mondtam – utalt legutóbbi nyilatkozatára a holland. – A holnapi mérkőzés valószínűleg túl korai lesz számára, akárcsak a hétvégi. Reménykedünk benne, hogy a jövő héten visszatérhet.

A Liverpool néhány napon belül kétszer is megmérkőzik a Wolverhamptonnal: a keddi bajnoki után pénteken az FA-kupa nyolcaddöntőjében látogatnak a Molineux Stadionba a Vörösök.

– Nem szokatlan számunkra, hogy hét nap alatt három mérkőzés játszunk. Kihívás, hogy néhány napon belül kétszer is összecsapunk, de nekem nincs ellenemre. Jól ismerjük egymást, nem látok nagy különbséget ahhoz képest, mintha nagyobb különbség lenne időben a két meccs között. A Wolves sokkal jobban szerepel, mint az eredményei mutatják, az egész idényben alig győzték le őket nagy különbséggel. Mostanában a pontokat is elkezdték gyűjteni, legyőzték az Aston Vilát is. Nehéz mérkőzésre számítok.

Jeremie Frimpong a West Ham ellen csereként visszatérhetett a sérülését követően, az ő felépülése sokat segíthet a jobbhátvéd posztnál.

– Nem ez az egyetlen pozíció, amelynél gondjaink adódtak, de talán itt voltak a leginkább. Jó, hogy Jeremie visszatérhet, rengeteg mérkőzés vár ránk. Jobban örülök, amikor a játékperceire kell figyelnem, és nem az orvosi csapat jelentéseire.

Arne Slot a kérdező szerepében

Ezután Gyenge Balázs szólt a holland szakemberhez, aki azonban megelőzte a Nemzeti Sport és a Spíler TV helyszíni tudósítóját, és mosolyogva tudakolta, hogy Szoboszlai Dominikra vagy Kerkez Milosra vonatkozik-e majd a következő kérdés.

Dominik vagy Milos?

– érdeklődött mosolyogva Slot, akit végül arról kérdeztek, hogyan kezeli a fókuszt, amikor ugyanazzal a csapattal rövid időn belül kétszer is megmérkőznek. – Mindenki harcol valamiért. A bajnokságban a BL-indulásért kell keményen küzdenünk, és ott van az FA-kupa is. A különbség, hogy míg Európában ilyenkor általában oda-visszavágót játszol, most kétszer idegenben kell helyt állnunk. Az egyedüli, akinek ez segít, talán az elemzőnk és én, mert általában sokat kell videózni az ellenfélről, ez pedig időt spórol.

Slot hozzátette, nincs új hír a februárban a hónap gólját szerző Szoboszlairól és Kerkezről, mindketten egészségesek és készen állnak a következő mérkőzésekre.

A Liverpool kedden 21.15-től, pénteken 21 órától játszik a Wolverhamptonnal.

Premier League, 29. forduló

Kedd

  • Bournemouth–Brentford 20.30 (tv: Spíler1)
  • Everton–Burnley 20.30
  • Leeds United–Sunderland 20.30 (tv: Spíler2)
  • Wolverhampton Wanderers–Liverpool 21.15 (tv: Match4)

Szerda

  • Aston Villa–Chelsea 20.30
  • Brighton–Arsenal 20.30 (tv: Match4)
  • Fulham–West Ham United 20.30
  • Manchester City–Nottingham Forest 20.30 (tv: Spíler2)
  • Newcastle United–Manchester United 21.15 (tv: Spíler1)

Csütörtök

  • Tottenham Hotspur–Crystal Palace 21.00 (tv: Spíler1)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

 

