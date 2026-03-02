Dominik vagy Milos? Arne Slot megelőzte kérdésével a magyar újságírót

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Arne Slot-alakulat szombaton 5-2-re legyőzte a West Ham Unitedet, így sorozatban már három győzelemnél jár a bajnokságban. A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyekért azonban óriási csata várható, s mivel hétközi fordulót rendeznek a Premier League-ben, pihenésre nincs sok idő. A Liverpool kedden a sereghajtó Wolverhampton vendége lesz, és bár Rob Edwards csapatának hajszálnyi esélye van csak a bennmaradás kiharcolására, lebecsülni nem szabad: legutóbb az Aston Villát győzte le a gárda, amely nemrégiben a listavezető Arsenal ellen is pontot tudott szerezni.

Arne Slot Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is szóba hozta (Fotó: AFP/Darren Staples)

Slotot először Florian Wirtzről kérdezték: a német középpályás még a Nottingham Forest elleni bajnokit megelőző bemelegítés során fájlalta a hátát, s végül kihagyta az összecsapást, akárcsak a West Ham elleni találkozót.

– Nincs nagy változás ahhoz képest, amit a West Ham elleni meccs után mondtam – utalt legutóbbi nyilatkozatára a holland. – A holnapi mérkőzés valószínűleg túl korai lesz számára, akárcsak a hétvégi. Reménykedünk benne, hogy a jövő héten visszatérhet.

A Liverpool néhány napon belül kétszer is megmérkőzik a Wolverhamptonnal: a keddi bajnoki után pénteken az FA-kupa nyolcaddöntőjében látogatnak a Molineux Stadionba a Vörösök.

– Nem szokatlan számunkra, hogy hét nap alatt három mérkőzés játszunk. Kihívás, hogy néhány napon belül kétszer is összecsapunk, de nekem nincs ellenemre. Jól ismerjük egymást, nem látok nagy különbséget ahhoz képest, mintha nagyobb különbség lenne időben a két meccs között. A Wolves sokkal jobban szerepel, mint az eredményei mutatják, az egész idényben alig győzték le őket nagy különbséggel. Mostanában a pontokat is elkezdték gyűjteni, legyőzték az Aston Vilát is. Nehéz mérkőzésre számítok.

Jeremie Frimpong a West Ham ellen csereként visszatérhetett a sérülését követően, az ő felépülése sokat segíthet a jobbhátvéd posztnál.

– Nem ez az egyetlen pozíció, amelynél gondjaink adódtak, de talán itt voltak a leginkább. Jó, hogy Jeremie visszatérhet, rengeteg mérkőzés vár ránk. Jobban örülök, amikor a játékperceire kell figyelnem, és nem az orvosi csapat jelentéseire.