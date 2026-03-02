Rendkívüli

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya + videó

Orbán BalázsKijevMagyar Péter

Magyar Péter leleplezésével indult a hét

Orbán Balázs közösségi bejegyzésben reagált a Tisza Párt és Kijev kapcsolatáról szóló sajtóhírekre. A Politico korábbi értesüléseit a Telex cikke is érintette, amely – a cáfolati szándék ellenére – megerősítette a rendszeres egyeztetések tényét. A politikai igazgató részletezte: az ukrán olajblokád célja a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolása és Magyar Péter hatalomra juttatása.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 11:10
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Forrás: AFP
A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy leleplezéssel indult a hét. A Telex megerősítette, hogy a Tisza Párt rendszeresen egyeztet Kijevvel. 

Magyar Péter leleplezésével indult a hét – bár a Telex nem ezt a célt tűzte ki
Magyar Péter leleplezésével indult a hét – bár a Telex nem ezt a célt tűzte ki. Fotó: MTI

Nemrég a Politico írta meg, hogy Magyar Péterék rendszeresen koordinálnak az ukránokkal. A Telex ugyan cáfolni akarta az állítást, de a cikkükben végül megerősítették, hogy az információ valós

– emelte ki. Azzal folytatta, hogy Ukrajna olajblokáddal zsarolja Magyarországot, hogy az ukránpárti baloldalt segítse hatalomra, amely aztán támogatná az ukrán EU-csatlakozását, és ezzel hazánkat is belesodorná a háborúba. Mindez a Tisza Párt tudtával, jóváhagyásával és közreműködésével történik. Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy ukrán elemző szerint Kijev jó döntést hozott az olajblokáddal. 

Magyar Péter jobban tenné, ha az ukrán kapcsolatait nem Magyarország ellen használná, hanem meggyőzné a szövetségeseit, hogy ne támadják a magyar családokat! Az olajblokádot le fogjuk törni, a Tisza–Kijev-tandemet pedig le fogjuk tolni áprilisban a pályáról!

– zárta a posztot a politikai igazgató.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

