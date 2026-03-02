A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy leleplezéssel indult a hét. A Telex megerősítette, hogy a Tisza Párt rendszeresen egyeztet Kijevvel.

Magyar Péter leleplezésével indult a hét – bár a Telex nem ezt a célt tűzte ki. Fotó: MTI

Nemrég a Politico írta meg, hogy Magyar Péterék rendszeresen koordinálnak az ukránokkal. A Telex ugyan cáfolni akarta az állítást, de a cikkükben végül megerősítették, hogy az információ valós

– emelte ki. Azzal folytatta, hogy Ukrajna olajblokáddal zsarolja Magyarországot, hogy az ukránpárti baloldalt segítse hatalomra, amely aztán támogatná az ukrán EU-csatlakozását, és ezzel hazánkat is belesodorná a háborúba. Mindez a Tisza Párt tudtával, jóváhagyásával és közreműködésével történik. Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy ukrán elemző szerint Kijev jó döntést hozott az olajblokáddal.