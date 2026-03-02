Takáts TamásVárkert BazárEAST

A hazai progresszív rock legendái egy színpadon

iLand-koncert lesz március 8-án a Várkert Bazár rendezvénytermében. A legendás progresszív rockcsapat, az East egykori zenészeiből alakult formáció a jól ismert régi dalokat és új sikereit egyaránt eljátssza.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 12:25
iLand Forrás: jegy.hu
A szervezők tájékoztatása szerint az iLAND-koncertek műsora gazdag, lélekemelő zenei utazás, múlt és jelen találkozása. A zenekar koncertjein felcsendülnek az East-korszakban született dalok – az ’56, A szerelem sivataga, az Elrejtettél a szívedben, a David Bowie szeme –, emellett megszólalnak a zenekar elmúlt években bemutatott népszerű szerzeményei, így a Kék gyémánt, az Úton haza, a De mégis élünk vagy a legújabb, a békedalnak szánt Apokalipszis.

Az iLand felállása az East 1987 és 1994 közötti korszakára épül: Pálvölgyi Géza mellett Takáts Tamás az énekes, Dorozsmai Péter pedig a dobos. Mellettük Madarász Gábor gitározik, aki az East 2012 és 2017 közötti visszatérése idején állandó közreműködő volt az együttes koncertjein, a basszusgitáros pedig Kontor Tamás, aki az East alapítójának, Móczán Péternek az utódja. Pálvölgyi tagja volt a Tátrai Bandnek, Dorozsmai a Korálnak, Takáts a Karthagóban is énekel, Madarász pedig mások mellett Ákossal és Hobóval dolgozott együtt.

A csapat 2021 őszén lépett először közönség elé, a Sziget című bemutatkozó album 2022-ben jelent meg, és idén a tervek szerint elkészül a folytatás. A CD-n és LP-n is megjelent Szigetre a zenék és a szövegek többségét Pálvölgyi Géza írta, mellette Madarász Gábor szerepelt a zeneszerzők, az Easttel hosszú éveken át együtt dolgozott Márkus József pedig a szövegírók között. A Várkert bazárbeli koncerten közreműködik a vokalista Fehér Lili és Horváth Hanna Millie.

 

