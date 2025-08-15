TabánTakáts TamásDeák Bill GyulaKorál együttes

„Elájultam a gyönyörűségtől, hogy ugyanott adhatok koncertet, ahol a Syrius, az LGT vagy a Skorpió”

A hazai könnyűzene ikonikus helyszínén, a Tabánban rendezik meg augusztus 16. és 19. között a Szent István-napi Retro Tabán koncertsorozatot. A varázslatos hangulatú, fás-ligetes terület a hetvenes évekre az Ifipark mellett a legfontosabb szabadtéri koncerthelyszínné vált – játszott itt mások mellett a Kex, a Mini, az LGT, a Syrius, a Skorpió –, de a kor hangulatát remekül visszaadó, mára kultikussá váló film, a Kopaszkutya egy-egy jelenetét is itt forgatták. A „budai Woodstock”-ról, a generációkon átívelő zenéről, múlt és jelen összeéréséről az idei eseményen fellépő Deák Bill Gyulával, Takáts Tamással és Dorozsmai Péterrel beszélgettünk.

Ménes Márta
2025. 08. 15. 5:45
Tabán színpad az LGT együttes koncertjén. 1981 Fotó: Fortepan / Rubinstein Sándor
Gyere, gyere ki a hegyoldalba

1973. Tabán a május 1-i Mini-Syrius-LGT koncert közönsége
Fotó: Fortepan/Gyulai Gaál Krisztián

A Gellért-hegy és a Várhegy között fekvő Tabánban 1968-ban rendezték meg az első ingyenes koncertet. A különösen kedvelt, művészek által is szívesen látogatott városrészt a következő évtizedekben a hazai beatkorszak úttörő zenekarai kultikussá emelték. Az évente megtartott május 1-jei bulik hagyománnyá váltak, fellépett itt a „nagy generáció” összes képviselője: a Mini, a Kex, az LGT, a Syrius, a Beatrice, a Hobo Blues Band, a Korál, a Skorpió, a Bikini vagy az Edda. A hangulatos domboldalon tízezrek gyűltek össze, az ifjúságának a kommunista vezetés által megtűrt rendezvény maga volt a szabadság. 

„Az akkori ingyenes bulik a szabadságot jelképezték annak a generációnak. Az egész Woodstockra hasonlított, és komoly meglepetés volt, hogy engedélyezték ezeket a fesztiválokat. Mai tudással felfoghatatlan, hogy megengedték az akkori hatalmasságok, a gondolatrendőrség, hogy mi játsszunk ott a fiataloknak” – emlékezett vissza Török Ádám, a Mini 2023-ban elhunyt frontembere egy korábbi interjúban. (A helyszínt egyébként a Mini javasolta, ugyanis a Tabántól nem messze, a Bem rakpart 6. szám alatt volt a zenekar klubja.)

Tabán, koncert nézőközönsége, háttérben a Bethlen-udvar. 1975
Megtelt a Tabán, 1975 (Fotó: Fortepan/Hegyi Zsolt, Balla Demeter felvétel)

A rajongástól a színpadig

– Máig a zsigereinkben érezzük azt a hangulatot, ami a régi Tabán-koncerteket jellemezte: ahogy a domboldalban a fákon is emberek vannak, ahogy hullámzik a tömeg. Van egyfajta nosztalgiaélmény bennünk, az ember ilyenkor vissza akarja hozni azt, amit akkor átélt, és mindent megtesz, hogy a közönségtől azt a szeretetet kapja, amit annak idején

 – fogalmaz Dorozsmai Péter, aki 1983-tól a Korál dobosaként tapasztalhatta meg a hely sajátos atmoszféráját. – Kezdetben mint közönség, mint rajongó néztem az ottani koncerteket, majd egyszer csak azt vettem észre, hogy én is ott vagyok a színpadon a Korállal. Fantasztikus koncertek voltak ezek – mondja a zenész. Hasonlóról számol be Takáts Tamás, aki szintén koncertlátogatóként, tinédzserként kezdett a Tabánba járni, és magába szívni a rock and roll-érzést. 

Azt hiszem, a blues bandemmel léptem fel először a Tabánban, elájultam a gyönyörűségtől, hogy ugyanott adhatok koncertet, ahol a nagy kedvenceim, a Syrius, az LGT vagy a Skorpió lépett fel 

– mondja a Máté Péter-díjas előadó.

Filmre vitt rocktörténelem

Deák Bill Gyulának, mint mondja, a budai helyszínhez köthető legemlékezetesebb élménye a Kopaszkutya című film forgatása. A Szomjas György rendezte zenés filmszatíra egy-egy jelenetét ugyanis itt vették fel 1980-ban. 

Sokan voltak, legalább harmincezren. Nagy dolog volt akkor ott lenni, csodálatos élmény volt!

– emlékszik vissza a blueskirály, majd hozzáteszi bús nosztalgiával: – Persze nagyon hiányoznak a barátaim, akik már elmentek: Orszáczky Miklós, Somló Tamás, Török Ádám. A bluesénekest arról is kérdeztük, milyen dalokkal készül az augusztus 19-i koncertre. – Minden koncertemnek megvan a gerince, elhangoznak természetesen régi dalok, úgy mint a Kőbánya blues, a Rossz vér, a Hosszú lábú asszony, a Középeurópai Hobo Blues vagy a 3:20-as blues. De eljátsszuk a 60 csapást és talán egy-két dalt a Vadászatról is. Hála Istennek még mindig szeretik az emberek ezeket a dalokat, a szövegeknek ma is van mondanivalójuk – mondja az Artisjus-díjas előadó, majd hozzáteszi: generációkon átívelő sikerének kulcsa a hitelesség és a kisugárzás.

Régen minden jobb volt?

Azzal kapcsolatban, hogy van-e olyan jelenség vagy tapasztalás, amelyet szívesen átemelne a beatkorszakból a jelenbe, akár a rock vagy a blues műfajának megítélése, akár személyes élmények vonatkozásában, Dorozsmai Péter így fogalmaz: – Nyilván rengetegszer hallja az ember, hogy régen minden jobb volt, én mindig úgy éltem az életemet, hogy meg kell próbálni az adott korszakban megtalálni a legjobb dolgokat, és azokkal együtt élni. Szerintem egy zenésznek, aki előremutató dolgokat akar csinálni, vagy szeretné, hogy a zenéje később közkinccsé váljon, mindig meg kell újulnia valamilyen szinten.

Takáts Tamás is a jövőbe tekintve, semmint nosztalgiával lép a Tabán színpadára. – A fiam gondol egyet, fölpattan és elmegy Svájcba vagy Olaszországba egy koncertre, ha úgy tartja kedve. Mi annak idején csak kétévente dughattuk ki az orrunkat külföldre. Ma már akkor jövünk-megyünk, amikor akarunk – fogalmaz az énekes, utalva a fojtott levegőjű kommunista évekre. A műfaji folytonosságot illetően nem aggódik: – Nyilván sose ez volt a fősodor, a tánczenét régen is jobban szerették és most is, de 

ne aggódjon senki, a rock örök és halhatatlan!

A mai fiatalok is úgy nyomják a rockot, mint az állat, csak nehezebben jutnak be a rádióba, pláne, ha három percnél hosszabb dalokat merészelnek játszani. Akkor azonnal kivágják őket. De ez régen sem volt másképp. A Beatlest 1960-ban első körben kidobták a stúdióból, azt mondták, hogy ennek a gitárzenének már nincs jövője. Aztán elmentek egy másikba, ott meg világsztárok lettek. Azóta is sok kisgyerek vesz a kezébe gitárt, és ez így van jól – teszi hozzá Takáts Tamás, aki blues bandjével szintén augusztus 19-én lép színpadra.

A Korál zenekar megújulása legendás frontembere, Balázs Fecó 2020-as halálával szükségszerűvé vált. Az eredeti tagok, Dorozsmai Péter dobos és Fekete Tibor Samu basszusgitáros mellett Binder Norbert billentyűs és Kontor Tamás énekes-szólógitáros alkotják az együttes jelenlegi felállását. Az augusztus 16-i tabánbeli koncerten két meglepetésvendége is lesz a zenekarnak. – Megidézzük az igazi Korál-hangulatot, így a zenekar rockos oldala is megmutatkozik majd, de természetesen Fecó lírai dalai, a legnagyobb Korál-slágerek is elhangoznak a koncerten. 

A Szent István-napi ünnepségek részeként megrendezett Retro Tabán többnapos programján az említett zenekarokon kívül fellép még a Beatrice, Szikora Róbert és az R-GO, a Neoton, a Bikini, az Abaházi.RT, Hevesi Tamás, a Roy&Ádám Trió, a Ladánybene 27 és a Back II Black.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekhatárzár

Tízéves a déli magyar határzár

Horváth József avatarja

2015 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök történelmi döntést hozott.

