„Elájultam a gyönyörűségtől, hogy ugyanott adhatok koncertet, ahol a Syrius, az LGT vagy a Skorpió”

Gyere, gyere ki a hegyoldalba
A Gellért-hegy és a Várhegy között fekvő Tabánban 1968-ban rendezték meg az első ingyenes koncertet. A különösen kedvelt, művészek által is szívesen látogatott városrészt a következő évtizedekben a hazai beatkorszak úttörő zenekarai kultikussá emelték. Az évente megtartott május 1-jei bulik hagyománnyá váltak, fellépett itt a „nagy generáció” összes képviselője: a Mini, a Kex, az LGT, a Syrius, a Beatrice, a Hobo Blues Band, a Korál, a Skorpió, a Bikini vagy az Edda. A hangulatos domboldalon tízezrek gyűltek össze, az ifjúságának a kommunista vezetés által megtűrt rendezvény maga volt a szabadság.
„Az akkori ingyenes bulik a szabadságot jelképezték annak a generációnak. Az egész Woodstockra hasonlított, és komoly meglepetés volt, hogy engedélyezték ezeket a fesztiválokat. Mai tudással felfoghatatlan, hogy megengedték az akkori hatalmasságok, a gondolatrendőrség, hogy mi játsszunk ott a fiataloknak” – emlékezett vissza Török Ádám, a Mini 2023-ban elhunyt frontembere egy korábbi interjúban. (A helyszínt egyébként a Mini javasolta, ugyanis a Tabántól nem messze, a Bem rakpart 6. szám alatt volt a zenekar klubja.)
A rajongástól a színpadig
– Máig a zsigereinkben érezzük azt a hangulatot, ami a régi Tabán-koncerteket jellemezte: ahogy a domboldalban a fákon is emberek vannak, ahogy hullámzik a tömeg. Van egyfajta nosztalgiaélmény bennünk, az ember ilyenkor vissza akarja hozni azt, amit akkor átélt, és mindent megtesz, hogy a közönségtől azt a szeretetet kapja, amit annak idején
– fogalmaz Dorozsmai Péter, aki 1983-tól a Korál dobosaként tapasztalhatta meg a hely sajátos atmoszféráját. – Kezdetben mint közönség, mint rajongó néztem az ottani koncerteket, majd egyszer csak azt vettem észre, hogy én is ott vagyok a színpadon a Korállal. Fantasztikus koncertek voltak ezek – mondja a zenész. Hasonlóról számol be Takáts Tamás, aki szintén koncertlátogatóként, tinédzserként kezdett a Tabánba járni, és magába szívni a rock and roll-érzést.
Azt hiszem, a blues bandemmel léptem fel először a Tabánban, elájultam a gyönyörűségtől, hogy ugyanott adhatok koncertet, ahol a nagy kedvenceim, a Syrius, az LGT vagy a Skorpió lépett fel
– mondja a Máté Péter-díjas előadó.