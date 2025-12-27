Választásokra készül a válságba süllyedt Mianmar

A választással kapcsolatban a junta azt állítja, hogy az „a mianmari népért” történik, és nem a nemzetközi közösség elvárásai miatt. A nemzetközi szervezetek és több nyugati kormány ugyanakkor „színjátéknak” nevezte a voksolást.

Egyetlen komoly támogatója Kína, amely kulcsfontosságú területeken segítette a katonai vezetést, és így hozzájárult ahhoz, hogy a hadsereg ne omoljon össze – írja a The Guardian.

Elemzők szerint

Peking a választást Mianmar stabilitásának visszaállítására alkalmas eszköznek tekinti.

A biztonsági helyzet az elmúlt évben tovább romlott. 2025. január 1. és november 28. között a katonai légicsapások és dróntámadások száma mintegy 30 százalékkal emelkedett 2024-hez képest. Iskolák, egészségügyi intézmények és más civil infrastruktúrák szinte napi rendszerességgel váltak célponttá. Egy rakhini állambeli kórház elleni katonai csapásban ebben a hónapban több tucat ember vesztette életét; az érintett területet nagyrészt az Arakáni Hadsereg irányítja, amely a junta egyik ellenfele.