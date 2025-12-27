Mianmar korábbi vezetője, Aung Szan Szú Kji továbbra is börtönben van, pártját – a 2020-as választás fölényes győztesét, a Nemzeti Ligát a Demokráciáért – a junta feloszlatta, csakúgy, mint több tucat etnikai pártot. A 2020-ban induló pártok 57 százaléka mára megszűnt, noha ezek szerezték meg a szavazatok több mint 70 százalékát és a mandátumok 90 százalékát. Emellett az ország területének mintegy harmadát lázadók vagy ellenzéki erők tartják ellenőrzésük alatt, és számos térségben heves harcok zajlanak – számolt be az Origo.
Választásokra készül a válságba süllyedt Mianmar
Mianmar december 28-án választásra készül, ám a folyamatot a 2021-es katonai puccs óta tartó politikai káosz, a folyamatos harcok és a súlyos elnyomás határozza meg.
A választással kapcsolatban a junta azt állítja, hogy az „a mianmari népért” történik, és nem a nemzetközi közösség elvárásai miatt. A nemzetközi szervezetek és több nyugati kormány ugyanakkor „színjátéknak” nevezte a voksolást.
Egyetlen komoly támogatója Kína, amely kulcsfontosságú területeken segítette a katonai vezetést, és így hozzájárult ahhoz, hogy a hadsereg ne omoljon össze – írja a The Guardian.
Elemzők szerint
Peking a választást Mianmar stabilitásának visszaállítására alkalmas eszköznek tekinti.
A biztonsági helyzet az elmúlt évben tovább romlott. 2025. január 1. és november 28. között a katonai légicsapások és dróntámadások száma mintegy 30 százalékkal emelkedett 2024-hez képest. Iskolák, egészségügyi intézmények és más civil infrastruktúrák szinte napi rendszerességgel váltak célponttá. Egy rakhini állambeli kórház elleni katonai csapásban ebben a hónapban több tucat ember vesztette életét; az érintett területet nagyrészt az Arakáni Hadsereg irányítja, amely a junta egyik ellenfele.
A hadsereg emellett 26 százalékkal növelte a besorozásokhoz kapcsolódó emberrablások számát: civileket hurcolnak el az utcáról és otthonaikból, hogy szolgálatra kényszerítsék őket, miközben soraik folyamatosan apadnak.
Sok fiatal, aki megteheti, elmenekült a hadsereg irányítása alatt álló településekről, köztük Rangoonból.
A politikai elnyomás is fokozódott. A junta új választásvédelmi törvényt vezetett be, amely szerint a választás bármilyen kritikája legalább három év börtönnel, bizonyos esetekben pedig halálbüntetéssel sújtható. Július óta több mint 200 embert tartóztattak le azért, mert kritikus tartalmakat tettek közzé vagy kedveltek a közösségi médiában.
A hatóságok egyes városokban házról házra járva utasítják az embereket, hogy menjenek el szavazni. Aktivisták szerint sokaknak gyakorlatilag nincs lehetőségük ellenállni.
A választáson 57 párt indul, de ezek többsége a hadsereghez kötődik vagy attól függ. Elemzők szerint ezek csupán a pluralizmus látszatát keltik, valódi ellenzéki erőt azonban nem képviselnek. Mindössze hat párt indul országos szinten, köztük a hadsereg által támogatott Union Solidarity and Development Party, amely a legtöbb jelöltet állította, és számos körzetben versenytárs nélkül indul.
A junta közlése szerint 330 járásból 56-ban nem tartanak szavazást, és további 3000 városi vagy falusi körzetben is törölték a voksolást, így a lakosság körülbelül egyharmada teljesen kimarad a folyamatból.
A 2021-es puccs óta országos fegyveres ellenállás alakult ki. Helyi közösségek fegyvert ragadtak és népi védelmi erőket hoztak létre, etnikai fegyveres csoportok pedig újrakezdték vagy fokozták a harcokat.
A junta emiatt súlyosan túlterheltté vált, és a határvidékeken jelentős területeket veszített. Csak Kína támogatásának, valamint új taktikájának – kötelező sorozás, gyorsabb légicsapások, a drónok szélesebb körű alkalmazása – köszönhetően tudott valamennyi területet visszaszerezni.
A választás közeledtével a hadsereg fokozta bombázásait, hogy megszilárdítsa pozícióit a voksolásra kijelölt térségekben. Elemzők szerint ez a szavazás után sem valószínű, hogy enyhül. A hadsereg egyes csoportokkal taktikai tűzszünetet próbálhat kötni, hogy erőit más frontokra összpontosíthassa, ám hosszú távon nem készül enyhébb irányváltásra.
Borítókép: Választásokra készül Mianmar (Fotó: AFP)
