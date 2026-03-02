Este nyolckor zárja a hétfői napot Orbán Viktor, de nem egyedül

Ahogy közeledik a választás napja, egyre több dolga akad Orbán Viktor miniszterelnöknek is. Ezt jól mutatja a mai nap, amely során Orbán Viktor öt különböző eseményen is tiszteletét tette.

A kormányfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, amelyet követően egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette,

a rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes.

A miniszerelnök a közösségi oldalán közzétett videójában közölte:

Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Hozzátette, az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé teszik, hogy mindenki láthassa.

Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást

– húzta alá Orbán Viktor.

Ezt követően Orbán Viktor a 4iG, a Rába és a cseh Tátra együttműködésének aláírási ceremóniáján vett részt. Az eseményen a kormányfő kiemelte,

Magyarország olyan ország szeretne lenni hosszabb távon, amelyet nem lehet megzsarolni, nem lehet kényszeríteni. Mi a béke és a fejlődés oldalán állunk, de a békéhez erő kell. Olyan erő, aminek van komoly visszatartó ereje.

Orbán Viktor százmilliárdos fejlesztési program elindítását helyezte kilátásba, ami újabb munkahelyeket teremt.

A miniszterelnök beszédében felidézte: a magyarok és a csehek megtanulták, hogy ebben a térségben kétfajta módon élhetjük az államéletünket. Élhetjük úgy, hogy Közép-Európa valamelyik birodalom hátsó udvara, a másik lehetőség, hogy összefogunk, és a térséget önállóvá tesszük.

Mi, magyarok, mindig az önállóságban, a szuverenitásban gondolkodunk.

A kormányfő emellett beszédében arról számolt be, hogy a mai nappal a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség megerősíti partnerségét a 4iG-val, ami azt jelenti, hogy a vállalat komoly nemzetközi partnereket is szerezhet.

A magyar gyártású Tatra teherautókra hatszázmilliárd forintos megrendelés van, a Gidranokból pedig nyolcszáz darabot rendeltek, csaknem ezermilliárd forint értékben.

Külön kiemelte a kormányfő az úgynevezett HUMARS programot is, amelyet az amerikai Himars légvédelmi rendszerről kapta a nevét. Ugyanis a megrendelt amerikai légvédelmi rendszerek magyar Tatra teherautókra fognak kerülni. Ez a megállapodás nem jöhetett volna létre Donald Trump beleegyezése nélkül, ezért köszönetet mondott az amerikai elnöknek.