Este nyolckor zárja a hétfői napot Orbán Viktor, de nem egyedül

Miután több mint egy héttel ezelőtt elkezdődött a hivatalos kampány, a kormányfő napjai is sűrűsödnek.

2026. 03. 02. 19:55
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Ahogy közeledik a választás napja, egyre több dolga akad Orbán Viktor miniszterelnöknek is. Ezt jól mutatja a mai nap, amely során Orbán Viktor öt különböző eseményen is tiszteletét tette. 

Budapest, 2026. február 14. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
 

A kormányfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, amelyet követően egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, 

a rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes.

A miniszerelnök a közösségi oldalán közzétett videójában közölte:

Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Hozzátette, az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé teszik, hogy mindenki láthassa.

Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást

– húzta alá Orbán Viktor.

Ezt követően Orbán Viktor a 4iG, a Rába és a cseh Tátra együttműködésének aláírási ceremóniáján vett részt. Az eseményen a kormányfő kiemelte, 

Magyarország olyan ország szeretne lenni hosszabb távon, amelyet nem lehet megzsarolni, nem lehet kényszeríteni. Mi a béke és a fejlődés oldalán állunk, de a békéhez erő kell. Olyan erő, aminek van komoly visszatartó ereje.

Orbán Viktor százmilliárdos fejlesztési program elindítását helyezte kilátásba, ami újabb munkahelyeket teremt.

A miniszterelnök beszédében felidézte: a magyarok és a csehek megtanulták, hogy ebben a térségben kétfajta módon élhetjük az államéletünket. Élhetjük úgy, hogy Közép-Európa valamelyik birodalom hátsó udvara, a másik lehetőség, hogy összefogunk, és a térséget önállóvá tesszük.

Mi, magyarok, mindig az önállóságban, a szuverenitásban gondolkodunk.

A kormányfő emellett beszédében arról számolt be, hogy a mai nappal a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség megerősíti partnerségét a 4iG-val, ami azt jelenti, hogy a vállalat komoly nemzetközi partnereket is szerezhet.

A magyar gyártású Tatra teherautókra hatszázmilliárd forintos megrendelés van, a Gidranokból pedig nyolcszáz darabot rendeltek, csaknem ezermilliárd forint értékben.

Külön kiemelte a kormányfő az úgynevezett HUMARS programot is, amelyet az amerikai Himars légvédelmi rendszerről kapta a nevét. Ugyanis a megrendelt amerikai légvédelmi rendszerek magyar Tatra teherautókra fognak kerülni. Ez a megállapodás nem jöhetett volna létre Donald Trump beleegyezése nélkül, ezért köszönetet mondott az amerikai elnöknek.

Az exportmegrendelések kapcsán közölte, hogy

százmilliárdos infrastrukturális programot indítanak, amely újabb munkahelyeket is teremt.

 

A miniszterelnök Harcosok Klubjában írt bejegyzése szerint dél körül tárgyalt a cseh miniszterelnök-helyettessel, majd pedig a nyugati határvidék felé vette az irányt. Elsőként Fertőszentmiklósra látogatott, ahol a nemzeti petíció aláírására buzdított. 

 Innen pedig egyenesen Sopronba ment a kormányfő, ahol lakossági fórumot tartott. Az erről szóló bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, 

Sopronban is tudják: a Fidesz a biztos választás!

A miniszterelnök este 8-kor tartja a napzáró megbeszélését, amin vélhetően az őt Sopronba elkísérő Lázár János is részt vesz. 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

