Itt az ukrán beismerés: politikai döntés, hogy nem indítják az olajat + videó

Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról, hogy mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket.

Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit

– mondta, hozzátéve: ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére. A kormányfő hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. A miniszterelnök nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket is, amelyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya. A miniszterelnök ezek után ismét felszólította Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Borítókép: Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)