„Mi a kollégáktól, az ukrajnai kollégáktól folyamatosan olyan tájékoztatást kaptunk gyakorlatilag a tűz kitörése után, hogy néhány napon belül lokalizálják a tüzet, eloltják a tüzet és néhány napon belül a vezetéket újraindítják” – mondta az idézett interjúban Hernádi Zsolt.
Itt az ukrán beismerés: politikai döntés, hogy nem indítják az olajat + videó
Bohár Dániel Facebook-oldalán idézte Hernádi Zsolt szavait, aki egy interjúban részletesen beszélt arról, hogy az ukrán szakemberek politikai döntésre várnak a Barátság kőolajvezeték újraindítása kapcsán.
„Nekünk folyamatosan azt mondták, hogy két-három nap és indítják, de mindig majd 2-3 nap” – mondta kérdésre válaszolva a Mol vezérigazgatója, hozzátéve: a szakemberek valóban el akarták indítani a vezetéket.
Amikor nekünk azt mondják, hogy 2-3 nap, akkor meg is indokolják, hogy az alatt a 2-3 nap alatt mi fog történni. És amikor utána azt mondtuk, hogy de miért nem indul, azt mondták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk. Az, hogy nincsen még döntés, azt nehéz technikai problémának nevezni.
– mondta a vezérigazgató.
Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról, hogy mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket.
Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit
– mondta, hozzátéve: ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére. A kormányfő hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. A miniszterelnök nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket is, amelyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya. A miniszterelnök ezek után ismét felszólította Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.
Borítókép: Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brit miniszterelnök: London az amerikai elnök nemtetszése ellenére is a tárgyalásos rendezés híve
Ali Hamenei ajatollah halálával a teheráni rezsim nem vált mérsékeltebbé, sőt akciói egyre felelőtlenebbek.
„A Hormuzi-szoros le van zárva, lángba borítunk minden hajót, amely megpróbál átjutni”
Üzent az Iráni Forradalmi Gárda.
Mark Rutte: A NATO nem fog részt venni az amerikai-izraeli katonai műveletben
A NATO-tagországok a harci cselekményekben való közvetlen részvétel nélkül is nyújthatnak segítséget.
Zelenszkij kimondta: politikai okokból nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket + videó
Miközben Ukrajna blokkolja az olajszállítást, az ukrán elnök szerint a magyaroknak és a szlovákoknak hálásnak kellene lenniük az ukránoknak a kőolajvezeték korábbi helyreállításáért.
