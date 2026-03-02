Szijjártó PéterUkrajnaBarátság kőolajvezetékZelenszkijHormuzi-szorosMagyar Péter

Ukrajna merényletet követ el Magyarországgal szemben

Szijjártó Péter szerint a Hormuzi-szoros lezárása után a Barátság kőolajvezeték blokkolása felér egy merénylettel.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 02. 15:24
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: AFP
– Nemzetbiztonsági tanácsüléssel kezdtük a mai napot, amikor is áttekintettük Magyarország energiaellátásával kapcsolatos helyzetet a mostani kifejezetten válságos nemzetközi időszakban – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.

Szijjártó Péter tájékoztatott, hogy a kormány minden erőfeszítést megtesz a Közel-Keleten tartózkodó magyarok megóvásáért
Szijjártó Péter nem finomkodott (Fotó: AFP)

– A tanácsülésen megtekintettük azokat a műholdképeket, amelyek a Barátság kőolajvezeték Magyarország szempontjából fontos részét mutatják be. A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik, a műholdfelvételek egyértelműen mutatják, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának semmifajta technikai vagy műszaki oka nincsen – jelentette ki Szijjártó Péter. Azzal folytatta, hogy

mivel a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, ebben a helyzetben egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása egy merénylet Magyarországgal szemben. Zelenszkij elnök azzal, hogy blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését ebben a nemzetközileg válságos időszakban, merényletet követ el Magyarországgal szemben.

– És ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek, Ukrajnának cinkosa a Tisza Párt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy azok a megállapodások, amelyek elvezettek oda, hogy az ukránok blokkolják a Barátság vezeték működését, Münchenben köttettek meg – zárta mondandóját a tárcavezető.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: AFP)


