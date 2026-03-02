Az ágyban csaptak le a tapolcai férfira a rendőrök, aki a gyermekük előtt kínozta, ütötte-rúgta az élettársát

Egy tapolcai nő tett bejelentést március 1-jére virradóra a rendőrségen arról, hogy az élettársa az éjszaka többször bántalmazta, ezért elmenekült otthonról – adta hírül a rendőrségi portál.
A férfi részegen ment haza, majd egy vitát követően több alkalommal megütötte és megrúgta a nőt a kiskorú gyermekük jelenlétében. A rendőrök az elkövetőt elfogták, éppen a hálószobájában aludt, amikor lecsaptak rá. Ezután előállították, és a droggyorsteszt pozitív értéket mutatott nála.
A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, súlyos testi sértés kísérlete és más bűncselekmények miatt indítottak ellene eljárást.
