Előkerült a kés a szegedi építkezésen, nem kenyeret akartak szeletelni vele

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és kollégája között munkahelyi konfliktus alakult ki pénteken délután. Dühében a gyanúsított előbb az övével akarta megütni munkatársát, majd miután ebben a többiek megakadályozták, életveszélyes fenyegetések közepette a késsel támadt haragosára, akit meg is szúrt. A férfit csak a kollégái tudták megfékezni.