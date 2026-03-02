késszegedi építkezésbotrány

Előkerült a kés a szegedi építkezésen, nem kenyeret akartak szeletelni vele

Csúnya ügy.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 02. 18:18
illusztráció Fotó: Székelyhidi Balázs
Egy külföldi dolgozó megkéselte szintén külföldi kollégáját egy szegedi építkezésen, a férfit letartóztatták – tájékoztatott a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és kollégája között munkahelyi konfliktus alakult ki pénteken délután. Dühében a gyanúsított előbb az övével akarta megütni munkatársát, majd miután ebben a többiek megakadályozták, életveszélyes fenyegetések közepette a késsel támadt haragosára, akit meg is szúrt. A férfit csak a kollégái tudták megfékezni.

A főügyészség az életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést. A végzést az ügyészség tudomásul vette – tudatta a szóvivő.

 

