Egy külföldi dolgozó megkéselte szintén külföldi kollégáját egy szegedi építkezésen, a férfit letartóztatták – tájékoztatott a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.
Előkerült a kés a szegedi építkezésen, nem kenyeret akartak szeletelni vele
Csúnya ügy.
Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és kollégája között munkahelyi konfliktus alakult ki pénteken délután. Dühében a gyanúsított előbb az övével akarta megütni munkatársát, majd miután ebben a többiek megakadályozták, életveszélyes fenyegetések közepette a késsel támadt haragosára, akit meg is szúrt. A férfit csak a kollégái tudták megfékezni.
A főügyészség az életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést. A végzést az ügyészség tudomásul vette – tudatta a szóvivő.
Meglepő beismerés a Soros-hálózathoz köthető baloldali cég elemzőjétől: defenzívába kerültek Magyar Péterék külpolitikai kérdésekben
Az utóbbi időben a Tisza szekerét toló Political Capital vezetője úgy vélte, hogy választási győzelmük esetén Magyar Péterék barátságosabbak lennének Ukrajnával, mint a jelenlegi kormányzat.
Szijjártó Péter: Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátást
Szijjártó Péter újabb nyilatkozatot tett, így áll most az olajhelyzet.
Kivégeznék a fideszeseket Magyar Péter szimpatizánsai
Ismét bebörtönzést és gyilkosságot vizionáltak a Tisza Párt szimpatizánsai.
Megszólalt egy magyar katona: brutális következményei lehetnek a Ciprust ért iráni támadásnak
Drón csapódott a brit légiegységbe.
