Többnapos teljes leállás Európa kikötővárosában + videó

Amikor lement a nap, az egész régió teljes sötétségbe borult és az egyetlen fény az éjszakában a horizonton lángoló erőművek voltak.

▪️Strikes on the city and region have been ongoing for the second day in a row, and it will take some time before Odessa recovers from the blackout.

Napokig nem tudtam főzni vagy használni az épületünk liftjét – pedig a 19. emeleten lakom –, se zuhanyozni. Két lehetőség közül választhattam: vagy egész napra a lakásomban maradtam, vagy kávézóról kávézóra jártam, hogy feltöltsem a telefonomat és egyek valamit

– mondta egy odesszai fiatal, aki hozzátette, hogy el se tudja képzelni, hogyan boldogulnak a kisgyermekes családok vagy az idősek.

A palackos víz az első támadást követően, néhány órán belül eltűnt a szupermarketek polcairól. Az utcán generátorok segítségével szivattyúztak ivóvizet, ahol hosszan kígyózó, többórás sorok alakultak ki. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán járványügyi szakembereknek pedig külön figyelmeztetést kellett kiadniuk, hogy az olvasztott hó emberi fogyasztásra alkalmatlan.

A kisgyermekes családok számára a vízhiány legalább akkora kihívás, mint az áramszünet.

Két gyerekkel a higiénia létfontosságú. Megtanultam egy szabályt: ha most meg tudsz csinálni valamit, csináld meg, mert később lehet, hogy nem lesz víz

– mondta egy édesanya a The Kyiv Independentnek.