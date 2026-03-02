orosz hadseregUkrajnaenergetikai infrastruktúralégicsapásorosz-ukrán háború

Többnapos teljes leállás Európa kikötővárosában + videó

Odessza lakói decemberben a túlélésért küzdöttek, napokra elment az áram, leállt a fűtés és nem volt vezetékes víz, miközben kint mínusz húsz fokig esett a hőmérséklet. A boltok polcai kiürültek, az emberek órákig sorban álltak ivóvízért, és egymás segítségére szorultak, hogy átvészeljék a nehéz időszakot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 18:07
Az ukrán civilek napokra fűtés, áram és víz nélkül maradtak Forrás: AFP
Odessza civil lakossága decemberben megtapasztalta, mit jelent a modern élet kiváltságai – vezetékes ivóvíz, áram és távfűtés – nélkül élni. Az egymilliós város napokra fűtés nélkül maradt, miközben kint mínusz húsz fokig csökkent a hőmérséklet. Egy helyi lakos elmondta, hogy két választási lehetősége volt, vagy a hideg lakásban marad egész nap, vagy kávézóról kávézóra jár melegedni – számolt be róla akkor a The Kyiv Independent.

Az orosz hadsereg decemberben, egyetlen kiterjedt légitámadással megbénította Odessza térségét
Fotó: AFP

Odessza az összeomlás szélére került

A szakemberek a folyamatos légiriadók miatt napokig nem tudták megkezdeni a megrongálódott energetikai hálózatok javítási munkálatait. A Reuters beszámolója szerint egymillió háztartás maradt áram nélkül. A helyiek élete fenekestül felfordult, egy lakos, Natalija Mihajlenko felidézte, hogy a december 13. után:

Öt napig maradt áram és fűtés nélkül.

A hivatalos beszámolók szerint december 12–14. között Oroszország mintegy háromszáz rakétát és drónt indított különféle odesszai célpontok ellen, ami túlterhelte az ukrán légvédelmet – írja az Euromaidan.

UKRAINE-CRISIS/ODESA REGION
UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-WAR
1/7 A virágzó város napok alatt pusztult el

 

Amikor lement a nap, az egész régió teljes sötétségbe borult és az egyetlen fény az éjszakában a horizonton lángoló erőművek voltak. 

Napokig nem tudtam főzni vagy használni az épületünk liftjét – pedig a 19. emeleten lakom –, se zuhanyozni. Két lehetőség közül választhattam: vagy egész napra a lakásomban maradtam, vagy kávézóról kávézóra jártam, hogy feltöltsem a telefonomat és egyek valamit

 – mondta egy odesszai fiatal, aki hozzátette, hogy el se tudja képzelni, hogyan boldogulnak a kisgyermekes családok vagy az idősek.

A palackos víz az első támadást követően, néhány órán belül eltűnt a szupermarketek polcairól. Az utcán generátorok segítségével szivattyúztak ivóvizet, ahol hosszan kígyózó, többórás sorok alakultak ki. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán járványügyi szakembereknek pedig külön figyelmeztetést kellett kiadniuk, hogy az olvasztott hó emberi fogyasztásra alkalmatlan

A kisgyermekes családok számára a vízhiány legalább akkora kihívás, mint az áramszünet.

Két gyerekkel a higiénia létfontosságú. Megtanultam egy szabályt: ha most meg tudsz csinálni valamit, csináld meg, mert később lehet, hogy nem lesz víz

– mondta egy édesanya a The Kyiv Independentnek.

Mivel az áramszünet miatt a hűtők se működtek, sokan az erkélyekre és ablakpárkányokra tették ki a romlandó ételeket. A helyiek egymást segítve próbáltak túlélni, akinél visszajött a víz vagy az áram, segítséget ajánlott a többieknek. Épphogy kezdett visszatérni az élet a normális kerékvágásba, december 21-én újabb légiriadót rendeltek el Odesszában. Ukrajna legnagyobb energetikai vállalata, a DTEK arról számolt be, hogy a cég által üzemeltetett két létesítmény megsérült és egy harmadik a földdel vált egyenlővé. Közleményben kérték a lakosság türelmét, mivel a folyamatos légiriadók akadályozzák a javítások megkezdését. A december 22-i orosz támadás megrongálta a Pivdennyi kikötőt is, harminc konténernyi liszt és növényi olaj vált a tűz martalékává. A hidak és az úthálózat is célkeresztbe kerültek, ami hatalmas zavart okoztak a város életében.

Odessza a háború előtt és most

Borítókép: Az ukrán civilek napokra fűtés, áram és víz nélkül maradtak (Fotó: AFP)

