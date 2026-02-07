Hóból próbálnak ivóvizet nyerni az ukrán nagyvárosok lakói + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kijev és más ukrán nagyvárosok lakói hetek óta a túlélésért küzdenek. Az ukrán fővárosban százezrek kénytelenek áram és fűtés nélkül átvészelni a mínusz húsz fokot is megközelítő hideget. A közösségi oldalakon sorra érkeznek a beszámolók, hogy az emberek a vízhiány és a tartós áramkimaradások miatt hó olvasztásával próbálnak vizet nyerni, amit a háztartásokban tudnak hasznosítani. Járványügyi szakemberek szerint az olvadt hó emberi fogyasztásra alkalmatlan – írja az Unian.ua.

Kijev és más ukrán nagyvárosok lakói hetek óta a túlélésért küzdenek

Fotó: AFP