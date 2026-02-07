Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kijev és más ukrán nagyvárosok lakói hetek óta a túlélésért küzdenek. Az ukrán fővárosban százezrek kénytelenek áram és fűtés nélkül átvészelni a mínusz húsz fokot is megközelítő hideget. A közösségi oldalakon sorra érkeznek a beszámolók, hogy az emberek a vízhiány és a tartós áramkimaradások miatt hó olvasztásával próbálnak vizet nyerni, amit a háztartásokban tudnak hasznosítani. Járványügyi szakemberek szerint az olvadt hó emberi fogyasztásra alkalmatlan – írja az Unian.ua.
Hóból próbálnak ivóvizet nyerni az ukrán nagyvárosok lakói + videó
Ukrajnában kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni az emberek. A tartós áram- és vízhiány miatt az ukrán nagyvárosok lakói hó olvasztásával jutnak vízhez, ám egy járványügyi szakember szerint ez komoly egészségügyi kockázatokat rejt.
A szakember figyelmeztetett, hogy ivóvízként vagy ételkészítéshez csak legvégső esetben jöhet szóba a hólé, és akkor is csak saját felelősségre.
A forralás ugyan mérsékelheti a fertőzésveszélyt, de a kémiai szennyeződések eltávolítására ez a módszer nem alkalmas. A forralt hólében továbbra is lehetnek például üzemanyag-maradványok, kenőanyagok, kipufogógázok vagy erőművek kibocsátott anyagai. Különösen veszélyes a forgalmas utak, benzinkutak környékéről gyűjtött hó, mivel a szennyező anyagok a vízbe kerülhetnek, és a forralás sem hatástalanítja ezeket – számolt be róla a Híradó.hu. Ebben az esetben kizárólag lakott területen kívülről szabad havat gyűjteni.
További Külföld híreink
A vízhiány miatt – az ételkészítés kérdése mellett – az ukránok tudni akarták azt is, lehet-e fürdeni az hólében, vagy ha nem, akkor mire használhatják azt. Az orvos figyelmeztetett:
A hóvíz használható vécéöblítésre vagy takarításra. Semmiképpen sem szabad vele mosogatni, és nem alkalmas fürdésre sem.
További Külföld híreink
Borítókép: Az ukrajnai vízhiány a lakosság nagy részét elérte (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Harkivban csaptak le az emberrablók
Egy fiatal férfit cibáltak végig egy lépcsőn.
Védelmi és biztonsági kérdések kerültek India fókuszába
Malajziába utazott Narenda Modi.
Halálra vertek egy férfit a toborzótisztek Ukrajnában
Az 55 éves férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett, amelyekbe belehalt.
Pete Hegseth: A hadsereg harcosokat képez, nem woke-aktivistákat + videó
Az amerikai hadügyminiszter döntött: a védelmi minisztérium megszakítja több évtizedes együttműködését a Harvard Egyetemmel.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Harkivban csaptak le az emberrablók
Egy fiatal férfit cibáltak végig egy lépcsőn.
Védelmi és biztonsági kérdések kerültek India fókuszába
Malajziába utazott Narenda Modi.
Halálra vertek egy férfit a toborzótisztek Ukrajnában
Az 55 éves férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett, amelyekbe belehalt.
Pete Hegseth: A hadsereg harcosokat képez, nem woke-aktivistákat + videó
Az amerikai hadügyminiszter döntött: a védelmi minisztérium megszakítja több évtizedes együttműködését a Harvard Egyetemmel.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!