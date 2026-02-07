orosz-ukrán háborúUkrajnaKijevivóvízhiány

Hóból próbálnak ivóvizet nyerni az ukrán nagyvárosok lakói + videó

Ukrajnában kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni az emberek. A tartós áram- és vízhiány miatt az ukrán nagyvárosok lakói hó olvasztásával jutnak vízhez, ám egy járványügyi szakember szerint ez komoly egészségügyi kockázatokat rejt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 21:20
Az ukrajnai vízhiány a lakosság nagy részét elérte Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kijev és más ukrán nagyvárosok lakói hetek óta a túlélésért küzdenek. Az ukrán fővárosban százezrek kénytelenek áram és fűtés nélkül átvészelni a mínusz húsz fokot is megközelítő hideget. A közösségi oldalakon sorra érkeznek a beszámolók, hogy az emberek a vízhiány és a tartós áramkimaradások miatt hó olvasztásával próbálnak vizet nyerni, amit a háztartásokban tudnak hasznosítani. Járványügyi szakemberek szerint az olvadt hó emberi fogyasztásra alkalmatlan – írja az Unian.ua.

Kijev és más ukrán nagyvárosok lakói hetek óta a túlélésért küzdenek
Fotó: AFP

A szakember figyelmeztetett, hogy ivóvízként vagy ételkészítéshez csak legvégső esetben jöhet szóba a hólé, és akkor is csak saját felelősségre. 

A forralás ugyan mérsékelheti a fertőzésveszélyt, de a kémiai szennyeződések eltávolítására ez a módszer nem alkalmas. A forralt hólében továbbra is lehetnek például üzemanyag-maradványok, kenőanyagok, kipufogógázok vagy erőművek kibocsátott anyagai. Különösen veszélyes a forgalmas utak, benzinkutak környékéről gyűjtött hó, mivel a szennyező anyagok a vízbe kerülhetnek, és a forralás sem hatástalanítja ezeket – számolt be róla a Híradó.hu. Ebben az esetben kizárólag lakott területen kívülről szabad havat gyűjteni. 

A vízhiány miatt – az ételkészítés kérdése mellett – az ukránok tudni akarták azt is, lehet-e fürdeni az hólében, vagy ha nem, akkor mire használhatják azt. Az orvos figyelmeztetett:

A hóvíz használható vécéöblítésre vagy takarításra. Semmiképpen sem szabad vele mosogatni, és nem alkalmas fürdésre sem.

Borítókép: Az ukrajnai vízhiány a lakosság nagy részét elérte (Fotó: AFP)

