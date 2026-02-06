orosz-ukrán háborúUkrajnaukrán katonaHarkiv

Halottnak hitt ukrán katona hívta fel a családját telefonon + videó

Egy 2022-ben hivatalosan halottnak nyilvánított ukrán katona – csaknem három év után – hazatért Ukrajnába a legutóbbi fogolycsere keretében. Nazar Daletszki halálhírét hosszú gyász követte, miközben időről időre felröppentek hírek arról, hogy életben lehet. A remény végül valósággá vált, amikor a katona hazatelefonált.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 18:04
Ukrán katona Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy ukrán katona, akit 2022-ben hivatalosan halottnak nyilvánítottak, február 5-én, a legutóbbi orosz–ukrán fogolycsere keretében hazatérhetett Ukrajnába. Nazar Daletszki, a 24. gépesített dandár veteránja 2022 májusában tűnt el a Harkivi régióban zajló harcok során. Még ugyanabban az évben családja hivatalos értesítést kapott, miszerint a férfi szeptember 25-én – saját születésnapján – elesett a háborúban. Közel három éven át gyászolták Daletszkit szerettei. A hadifoglyok kezelésével foglalkozó koordinációs központ (POW) jelentése szerint a héten Moszkva 150 ukrán katonát és hét civilt engedett szabadon a fogságból. Erről a Lviv Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Makszim Kozickij számolt be az UNN-nek.

A photograph of a soldier at the Maidan memorial is covered with snow alongside numerous Ukrainian flags bearing the names of fallen soldiers in Kyiv, Ukraine on 30 January 2026. The memorial remains in place as part of daily life in the city during winter conditions. (Photo by Daniel Yovkov / Hans Lucas via AFP)
Évek óta halottnak hitt ukrán katona hívta fel a családját telefonon
Fotó: AFP

Kozickij elmondása szerint 2025 júliusában egy fogságból szabadult ukrán katona arról számolt be, hogy Daletszki életben van, augusztusban egy másik katona megerősítette az információt, októberben pedig egy harmadik is. Azóta reménykedett a férfi családja, hogy szerettük életben lehet. Ahogy arról lapunk is beszámolt, megállapodás született a béketárgyalásokon: az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország delegációi megállapodtak 314 hadifogoly kicseréléséről.

Csütörtökön szerettei telefonon köszöntötték Daletszkit, édesanyja csak azt kérdezte tőle:

Jól vagy? Mindkét kezed és lábad megvan?

Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu