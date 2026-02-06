Halottnak hitt ukrán katona hívta fel a családját telefonon + videó

Egy ukrán katona, akit 2022-ben hivatalosan halottnak nyilvánítottak, február 5-én, a legutóbbi orosz–ukrán fogolycsere keretében hazatérhetett Ukrajnába. Nazar Daletszki, a 24. gépesített dandár veteránja 2022 májusában tűnt el a Harkivi régióban zajló harcok során. Még ugyanabban az évben családja hivatalos értesítést kapott, miszerint a férfi szeptember 25-én – saját születésnapján – elesett a háborúban. Közel három éven át gyászolták Daletszkit szerettei. A hadifoglyok kezelésével foglalkozó koordinációs központ (POW) jelentése szerint a héten Moszkva 150 ukrán katonát és hét civilt engedett szabadon a fogságból. Erről a Lviv Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Makszim Kozickij számolt be az UNN-nek.

Évek óta halottnak hitt ukrán katona hívta fel a családját telefonon

Fotó: AFP

Kozickij elmondása szerint 2025 júliusában egy fogságból szabadult ukrán katona arról számolt be, hogy Daletszki életben van, augusztusban egy másik katona megerősítette az információt, októberben pedig egy harmadik is. Azóta reménykedett a férfi családja, hogy szerettük életben lehet. Ahogy arról lapunk is beszámolt, megállapodás született a béketárgyalásokon: az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország delegációi megállapodtak 314 hadifogoly kicseréléséről.