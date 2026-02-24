idezojelek
Poszt-trauma

Újabb bizonyíték került elő, ez bele fog szólni a választási eredménybe

Milyen emberek ezek?

Bebizonyosodott, hogy Orbán Viktornak ismét igaza van. Az ellenzék háborút akar, a Fidesz békét. Vasárnap a Magyar Pétert feltétel nélkül támogató Momentum vezetésével Ukrajna támogatása mellett tüntetett az ellenzék színe-java.

ukrán
Ukrán zászlókkal árasztotta el Budapest belvárosát az ellenzék. Fotó: Ladóczki Balázs

A Tisza Párt támogatása miatt a választáson nem induló Momentum parlamenti képviselője Tompos Márton üzent a magyar miniszterelnöknek is. „Húzz a f…szba, Viktor, húzz a f…szba, Vlagyimir. Ukrajna él és győzni fog” – vélekedett a momentumos politikus. Majd zárásként világossá tette, hogy szerintük is azért fontos leváltani Orbán Viktor kormányát, hogy Ukrajnát támogathassa Magyarország is. – Térjünk vissza Európába és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik – vázolta a forgatókönyvet Tompos. 

Ennél egyértelműbb üzenet nem kell arra, hogy a magyar ellenzék a sunyító Tisza Párttal együtt a brüsszeli elvárásokat követve Ukrajna és a háború pártján áll.

De, ha ez nem volna elég, Horn Gábor, az egykori SZDSZ-es, ma a Tisza Párt szekerét toló megmondóember a Facebook-oldalán végérvényesen egyértelművé tette, hogy ezek az emberek mit gondolnak a háborúról és azt is, hogy nekik a magyar emberek semmit sem érnek.

„Most itt állunk, barátság nélkül, de nem az orosz háborús bűnös a hibás, nem a horvátországi megoldásokon dolgozunk, hanem megbüntetik az egyébként is fagyoskodó, hősiesen ellenálló ukrán népet az energiaszállítás korlátozásával. Hősies kiállás Putyin mellett, ócska, a magyar érdekekkel szembemenő, az oroszokat támogató lépés. Sajnos egyértelmű, hogy azok szolgálják a háború érdekeit, akik Putyin mellett állnak, és azok a békéét, akik az ukrán népet támogatják.”

Horn szerint nem az a hibás, aki az érvényben lévő szerződéseket felrúgva akadályozza, szabotálja a Barátság kőolajvezeték működését, hanem Oroszország.

Szögezzük le: ez hazugság.

Ukrajna ezzel a lépésével a magyar emberek biztonságát fenyegeti, nem az oroszokat sújtja, hanem minket, magyarokat, akik biztonságot, szállást, ételt, italt adtunk a hozzánk a háború borzalmai elől menekülő ukrán embereknek. Ez tisztán politikai döntés, ezzel akarják elérni, hogy a választáson az ukránbarát Tisza Párt győzzön.

Horn Gábor úgy fogalmaz: megbüntetik az egyébként is fagyoskodó, hősiesen ellenálló ukrán népet az energiaszállítás korlátozásával…

A magyar embereket ezek szerint lehet büntetni az energiaszállítás korlátozásával, az helyénvaló döntés. Mi pedig ehhez vágjunk jó képet, sőt csókolgassuk körbe az arrogáns ukrán vezetést.

Joggal merül fel a kérdés: milyen emberek ezek?

Rossz hírem van háborúpárti ellenzéknek, a magyar emberek nem tűrik el az ilyen aljasságot és ezt be is fogják bizonyítani április 12-én.

Borítókép: Vasárnap a Magyar Pétert feltétel nélkül támogató Momentum vezetésével Ukrajna támogatása mellett tüntetett az ellenék színe-java (Fotó: Ladóczki Balázs)

