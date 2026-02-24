Újabb bizonyíték került elő, ez bele fog szólni a választási eredménybe

Bebizonyosodott, hogy Orbán Viktornak ismét igaza van. Az ellenzék háborút akar, a Fidesz békét. Vasárnap a Magyar Pétert feltétel nélkül támogató Momentum vezetésével Ukrajna támogatása mellett tüntetett az ellenzék színe-java.
További Poszt-trauma híreink
A Tisza Párt támogatása miatt a választáson nem induló Momentum parlamenti képviselője Tompos Márton üzent a magyar miniszterelnöknek is. „Húzz a f…szba, Viktor, húzz a f…szba, Vlagyimir. Ukrajna él és győzni fog” – vélekedett a momentumos politikus. Majd zárásként világossá tette, hogy szerintük is azért fontos leváltani Orbán Viktor kormányát, hogy Ukrajnát támogathassa Magyarország is. – Térjünk vissza Európába és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik – vázolta a forgatókönyvet Tompos.
Ennél egyértelműbb üzenet nem kell arra, hogy a magyar ellenzék a sunyító Tisza Párttal együtt a brüsszeli elvárásokat követve Ukrajna és a háború pártján áll.
De, ha ez nem volna elég, Horn Gábor, az egykori SZDSZ-es, ma a Tisza Párt szekerét toló megmondóember a Facebook-oldalán végérvényesen egyértelművé tette, hogy ezek az emberek mit gondolnak a háborúról és azt is, hogy nekik a magyar emberek semmit sem érnek.
További Poszt-trauma híreink
„Most itt állunk, barátság nélkül, de nem az orosz háborús bűnös a hibás, nem a horvátországi megoldásokon dolgozunk, hanem megbüntetik az egyébként is fagyoskodó, hősiesen ellenálló ukrán népet az energiaszállítás korlátozásával. Hősies kiállás Putyin mellett, ócska, a magyar érdekekkel szembemenő, az oroszokat támogató lépés. Sajnos egyértelmű, hogy azok szolgálják a háború érdekeit, akik Putyin mellett állnak, és azok a békéét, akik az ukrán népet támogatják.”
Horn szerint nem az a hibás, aki az érvényben lévő szerződéseket felrúgva akadályozza, szabotálja a Barátság kőolajvezeték működését, hanem Oroszország.
Szögezzük le: ez hazugság.
További Poszt-trauma híreink
Ukrajna ezzel a lépésével a magyar emberek biztonságát fenyegeti, nem az oroszokat sújtja, hanem minket, magyarokat, akik biztonságot, szállást, ételt, italt adtunk a hozzánk a háború borzalmai elől menekülő ukrán embereknek. Ez tisztán politikai döntés, ezzel akarják elérni, hogy a választáson az ukránbarát Tisza Párt győzzön.
Horn Gábor úgy fogalmaz: megbüntetik az egyébként is fagyoskodó, hősiesen ellenálló ukrán népet az energiaszállítás korlátozásával…
A magyar embereket ezek szerint lehet büntetni az energiaszállítás korlátozásával, az helyénvaló döntés. Mi pedig ehhez vágjunk jó képet, sőt csókolgassuk körbe az arrogáns ukrán vezetést.
Joggal merül fel a kérdés: milyen emberek ezek?
Rossz hírem van háborúpárti ellenzéknek, a magyar emberek nem tűrik el az ilyen aljasságot és ezt be is fogják bizonyítani április 12-én.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Vasárnap a Magyar Pétert feltétel nélkül támogató Momentum vezetésével Ukrajna támogatása mellett tüntetett az ellenék színe-java (Fotó: Ladóczki Balázs)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A ballibsi „újságírás” rejtelmei
Ezek észrevették, hogy az ukránok támadták meg a vezetéket, és az még hagyján, de meg is írják?
Még egy üzenet a Farpofa-közből
A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.
Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap
A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.
Ennyi volt, módszeresen temetni kezdték Magyar Pétert
A tiszás vezér most szembesülhet azzal, amit az elődei már megtapasztaltak.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Innen dicsőség, onnan hazaárulás
Nyugtalan idők nyugtalan tanúja
A gyilkos jogai
A legaljasabb demagógok
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Itt a meglepetés: Török Gábor rejtélyes posztban koppintott Magyar Péter orrára
Váratlan bírálat.
Az önérzetes Fluor Tomi rátámadt a Fideszre, pedig jobban tenné, ha először magába nézne
Ezek tényleg háborút akarnak?
Az öt legjobb Angelina Jolie-film – Életeken át + videó
Egy különösen kegyetlen sorozatgyilkos mások személyazonosságát lopja el – a nyomában egy elszánt FBI-profilozó jár ebben a sötét hangulatú pszichothrillerben.
Márki-Zay Péter hátba szúrta Magyar Pétert, erre senki sem számított
Ebből balhé lesz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A ballibsi „újságírás” rejtelmei
Ezek észrevették, hogy az ukránok támadták meg a vezetéket, és az még hagyján, de meg is írják?
Még egy üzenet a Farpofa-közből
A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.
Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap
A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.
Ennyi volt, módszeresen temetni kezdték Magyar Pétert
A tiszás vezér most szembesülhet azzal, amit az elődei már megtapasztaltak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!