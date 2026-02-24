Újabb bizonyíték került elő, ez bele fog szólni a választási eredménybe

A Tisza Párt támogatása miatt a választáson nem induló Momentum parlamenti képviselője Tompos Márton üzent a magyar miniszterelnöknek is. „Húzz a f…szba, Viktor, húzz a f…szba, Vlagyimir. Ukrajna él és győzni fog” – vélekedett a momentumos politikus. Majd zárásként világossá tette, hogy szerintük is azért fontos leváltani Orbán Viktor kormányát, hogy Ukrajnát támogathassa Magyarország is. – Térjünk vissza Európába és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik – vázolta a forgatókönyvet Tompos.

Ennél egyértelműbb üzenet nem kell arra, hogy a magyar ellenzék a sunyító Tisza Párttal együtt a brüsszeli elvárásokat követve Ukrajna és a háború pártján áll.

De, ha ez nem volna elég, Horn Gábor, az egykori SZDSZ-es, ma a Tisza Párt szekerét toló megmondóember a Facebook-oldalán végérvényesen egyértelművé tette, hogy ezek az emberek mit gondolnak a háborúról és azt is, hogy nekik a magyar emberek semmit sem érnek.