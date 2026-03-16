Áder János: A háború veszélye erősebb, mint két éve

Az Európai Unió vezető politikusainak nyilatkozatai alapján a háború veszélye ma erősebb, mint két éve – jelentette ki a volt köztársasági elnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Áder János számos európai vezető, köztük a lengyel miniszterelnök, a lengyel külügyminiszter, az osztrák védelmi miniszter, az Európai Tanács korábbi elnöke vagy Ursula von der Leyen nyilatkozatait idézve úgy fogalmazott, ezek a politikusok egy ideológiai buborék fogságában vannak.

A nyilatkozatok közül a volt államfő kiemelte Manfred Webernek, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjének mintegy egy hónapja Zágrábban elhangzott szavait. A bajor politikus arról beszélt, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell átalakítani, a lisszaboni szerződést pedig át és újra kell értelmezni. A megállapodásnak azt a szakaszát, mely szerint a tagországok minden rendelkezésükre álló eszközzel támogatást nyújtanak más tagországoknak, ki kell terjeszteni a katonai segítségnyújtásra is. Emellett meg kell szüntetni a vétójogot, és minősített többséggel kell meghozni ezeket a döntéseket – idézte fel Weber szavait.

Áder János hangsúlyozta, ezzel megérkezünk abba a jövőbeli pillanatba, amikor Ukrajna az Európai Unió tagjaként – ami már katonai szövetség – jogot formálhat arra, hogy a közösség katonai segítséget is nyújtson, azaz európai katonák is az ukrán hadszíntérre kerüljenek.

Félelmetes ez a logika, de Manfred Weber ezt egy sajtótájékoztatón a nyilvánosság elé tárta, tehát nem rémképekről beszélünk

– mondta a volt köztársasági elnök.

Áder János kifejtette, mindig az volt a véleménye, hogy Oroszország sosem fog egy NATO-tagországot megtámadni. Két évvel ezelőtt Jens Stoltenberg, a NATO akkori főtitkára is azt mondta, nem látja közvetlen veszélyét, hogy Oroszország katonai támadást intézzen bármely NATO-szövetséges ellen.

– Ma már nem nagyon hallani ilyen józan hangokat – közölte a politikus, hozzáfűzve,

ma már csak azt hallani, hogy Oroszország nem nyerheti meg ezt a háborút, és meg fogja támadni először a balti országokat, utána Lengyelországot.

Áder János, történelmi párhuzamot vonva, azt mondta, az első világháborút megelőzően ugyanilyen politikai vaksággal megvert nyilatkozatok, ugyanilyen magabiztos katonai vezetői nyilatkozatok hangzottak el arról, hogy ki is fogja majd megnyerni a háborút. Az európai uniós politikusok olyan tételmondatokat hangoztatnak, hogy Ukrajna Európát védi. – De ez nem igaz – mondta –, Ukrajna saját magát és a saját szabadságát védi. Egy másik tételmondatként azt idézte: – Az EU-nak minden eszközzel, katonai eszközzel is segítenie kell Ukrajnát. De ez sem igaz – tette hozzá, hangsúlyozva: – Nekünk minden eszközzel az kellene elérnünk, hogy béke legyen. De nem jutunk el idáig – fogalmazott –, mert az európai uniós politikusok egyre inkább hergelik bele magukat abba, hogy Oroszország veszélyt jelent ránk nézve, Ukrajnának minden segítséget meg kell adni, tehát meg kell támadnunk Oroszországot, még mielőtt ő támadna meg bennünket.