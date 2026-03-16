Tetőre tette az autót, amit utána mondott a rendőröknek, igazán vicces volt

Március 12-én éjfél előtt a 7-es főúton, Nagyrécse irányából Nagykanizsa felé közlekedett autóval egy 30 éves férfi. Egy enyhe kanyarban jobbra letért az útpadkára, majd visszarántotta a kormányt és a bal oldalon, az árkon keresztül fák közé csapódott, ahol a jármű fejtetőre állt.

A rendőrök szondát alkalmaztak, ami igazolta az alkoholfogyasztást. Később az is kiderült, hogy a férfinak nincs jogosítványa és az autója iratai sincsenek rendben. Nem tudta elmondani, hogy mi történt, a baleset okozásáért pedig egyáltalán nem érezte magát felelősnek. Végül előállították a rendőrkapitányságra, ahol járművezetés ittas állapotban vétség miatt kihallgatták, engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt őrizetbe vették.