KSH: csökkenő külföldi vendégszámmal reagált a magyar turizmus az iráni háborúra

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben, 15 százalékkal, leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent, 16 százalékkal. Budapesten 6,8, a Balatonnál 8,4 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Minimálisan csökkent a szálláshelyek bevétele is

Összesen 24 436 turisztikai szálláshely, ezen belül 2470 kereskedelmi, illetve 21 966 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 981 szálloda és 994 panzió volt nyitva április egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 87,7 milliárd forint volt, folyó áron 0,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 0,3 százalékkal kevesebbet, közel 3,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2026. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest: a turisztikai szálláshelyeken 1,8 százalékkal több, összesen 4,7 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,6, a külföldieké 0,3 százalékkal több (közel 2,3 millió, illetve mintegy 2,5 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.