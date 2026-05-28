Nem kapkodtak – 300 ezren az utolsó napokban adták be szja-bevallásukat
Idén több szempontból is rekordot döntött az szja-bevallási rendszer. A tavalyinál csaknem 40 ezerrel többen, mintegy 2,7 millióan nyújtották be bevallásukat elektronikusan, igaz, csaknem 300 ezren hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1 százalékos nyilatkozatok korábbi napi rekordja is: az utolsó nap 158 ezren tettek felajánlást.
