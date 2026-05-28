Zelenszkij riadót fújt, az utolsó szalmaszálba kapaszkodnak az ukránok

Zelenszkij Patriotokat kér

Az ukrán elnök szerint a helyzet megoldásának kulcsa az amerikai Patriot légvédelmi rendszer és az ahhoz szükséges elfogórakéták gyorsított szállítása lenne. Jelenleg Ukrajna kizárólag ezekkel a rendszerekkel képes hatékonyan elfogni az orosz ballisztikus rakétákat.

Zelenszkij a Reuters által megszerzett levelében hangsúlyozta: amíg Putyin rendelkezik ezzel az előnnyel, addig nem érdekelt a diplomáciai rendezésben.

Amíg Putyinnak akár egyetlen jelentős előnye is marad a hagyományos fegyverek terén, kerülni fogja a valódi diplomáciát. Ma a ballisztikus rakéták jelentik számára ezt az utolsó nagy előnyt a harctéren

– fogalmazott az ukrán elnök.

Kijev kész lenne megvásárolni a szükséges Patriot-rendszereket és elfogórakétákat, ugyanakkor Zelenszkij szerint a jelenlegi szállítási ütem már nem felel meg a háborús fenyegetés súlyosságának.

A Patriot-rendszerek szállítását az úgynevezett Purl-program keretében európai finanszírozással biztosítaná az Egyesült Államok, azonban az iráni konfliktus és Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos kritikái veszélybe sodorhatják az utánpótlást. Ukrajna emellett rendelkezik a francia–olasz fejlesztésű SAMP/T légvédelmi rendszerrel is, azonban ukrán tisztviselők szerint ezek korszerűsítésre szorulnak ahhoz, hogy hatékonyan tudják elfogni a ballisztikus rakétákat.

Közben a brit hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy a háború kezdete óta már félmillió orosz katona halt vagy sebesült meg a harcokban.