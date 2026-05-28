Zelenszkij riadót fújt, az utolsó szalmaszálba kapaszkodnak az ukránok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államok vezetéséhez fordult, miután Oroszország újabb kiterjedt rakétacsapást mért Ukrajnára. Az ukrán államfő Donald Trumpot és az amerikai kongresszust is arra kérte, hogy gyorsítsák fel a légvédelmi támogatások szállítását.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 28. 8:46
Az elmúlt években több NATO-ország is ígéretet tett arra, hogy Patriot légvédelmi rendszereket küld Ukrajnának Forrás: AFP
Zelenszkij Patriotokat kér

Az ukrán elnök szerint a helyzet megoldásának kulcsa az amerikai Patriot légvédelmi rendszer és az ahhoz szükséges elfogórakéták gyorsított szállítása lenne. Jelenleg Ukrajna kizárólag ezekkel a rendszerekkel képes hatékonyan elfogni az orosz ballisztikus rakétákat.

Zelenszkij a Reuters által megszerzett levelében hangsúlyozta: amíg Putyin rendelkezik ezzel az előnnyel, addig nem érdekelt a diplomáciai rendezésben.

Amíg Putyinnak akár egyetlen jelentős előnye is marad a hagyományos fegyverek terén, kerülni fogja a valódi diplomáciát. Ma a ballisztikus rakéták jelentik számára ezt az utolsó nagy előnyt a harctéren

– fogalmazott az ukrán elnök.

Kijev kész lenne megvásárolni a szükséges Patriot-rendszereket és elfogórakétákat, ugyanakkor Zelenszkij szerint a jelenlegi szállítási ütem már nem felel meg a háborús fenyegetés súlyosságának.

A Patriot-rendszerek szállítását az úgynevezett Purl-program keretében európai finanszírozással biztosítaná az Egyesült Államok, azonban az iráni konfliktus és Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos kritikái veszélybe sodorhatják az utánpótlást. Ukrajna emellett rendelkezik a francia–olasz fejlesztésű SAMP/T légvédelmi rendszerrel is, azonban ukrán tisztviselők szerint ezek korszerűsítésre szorulnak ahhoz, hogy hatékonyan tudják elfogni a ballisztikus rakétákat.

Közben a brit hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy a háború kezdete óta már félmillió orosz katona halt vagy sebesült meg a harcokban.

Borítókép: Az elmúlt években több NATO-ország is ígéretet tett arra, hogy Patriot légvédelmi rendszereket küld Ukrajnának (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
