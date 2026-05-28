Oroszország arról tájékoztatta az EBESZ-tagállamokat, hogy Moszkva és a Nyugat jelenleg nagyon közel áll a közvetlen katonai összecsapáshoz – jelentette ki Dmitrij Poljanszkij, a szervezet állandó képviselője.

A határvonal nagyon elmosódott, ezért rendkívül nehéz lesz meghatározni, hogy már beléptünk-e az aktív szakaszba vagy sem. Ez volt a figyelmeztetésünk a nyugati országok felé, amelyet a találkozó során is kifejezésre juttattunk

– mondta a képviselő.

Szerdán korábban az FSZB azt közölte, hogy jelentősen romlott a helyzet Oroszország északnyugati határainál.

A szomszédos államokban – Finnországban, Lengyelországban és a balti államokban – új katonai támaszpontok épülnek, nagy mennyiségben vásárolnak korszerű fegyvereket, emellett fejlesztik a csapatok és haditechnikai eszközök orosz határhoz történő szállításának logisztikai képességeit is. A NATO által támogatott hadgyakorlatok száma és mérete szintén növekedett.

Az elmúlt években Moszkva példátlan NATO-aktivitást észlelt nyugati határai mentén. A szövetség bővíti kezdeményezéseit, amit „az orosz agresszió elrettentésének” nevez. Az orosz hatóságok többször is aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a blokk növeli erőit Európában.

A külügyminisztérium közölte, hogy Moszkva továbbra is nyitott a NATO-val folytatott párbeszédre, de kizárólag egyenlő alapon, és a Nyugatnak fel kell hagynia a kontinens militarizálására irányuló politikájával. Vlagyimir Putyin Tucker Carlson amerikai újságírónak adott interjújában részletesen kifejtette, hogy Oroszország nem tervezi NATO-országok megtámadását, mivel ennek nincs értelme.