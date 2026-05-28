Moszkva szerint közel a háború Oroszország és a Nyugat között

Az orosz vezetés szerint veszélyesen közel került egy katonai konfliktus kirobbanásához Moszkva és a Nyugat. Orosz tisztviselők az EBESZ ülésén is figyelmeztették a nyugati országokat, hogy a határok nagyon könnyen elmosódhatnak a politikai feszültség és egy tényleges katonai lépés között. Az FSZB a NATO katonai aktivitásának fokozódásáról számolt be az orosz határok közelében. Moszkva szerint Finnországban, Lengyelországban és a balti államokban gyors ütemben zajlik a katonai infrastruktúra fejlesztése.

2026. 05. 28. 9:16
Forrás: AFP
Oroszország arról tájékoztatta az EBESZ-tagállamokat, hogy Moszkva és a Nyugat jelenleg nagyon közel áll a közvetlen katonai összecsapáshoz – jelentette ki Dmitrij Poljanszkij, a szervezet állandó képviselője.

A határvonal nagyon elmosódott, ezért rendkívül nehéz lesz meghatározni, hogy már beléptünk-e az aktív szakaszba vagy sem. Ez volt a figyelmeztetésünk a nyugati országok felé, amelyet a találkozó során is kifejezésre juttattunk

– mondta a képviselő.

Szerdán korábban az FSZB azt közölte, hogy jelentősen romlott a helyzet Oroszország északnyugati határainál.

A szomszédos államokban – Finnországban, Lengyelországban és a balti államokban – új katonai támaszpontok épülnek, nagy mennyiségben vásárolnak korszerű fegyvereket, emellett fejlesztik a csapatok és haditechnikai eszközök orosz határhoz történő szállításának logisztikai képességeit is. A NATO által támogatott hadgyakorlatok száma és mérete szintén növekedett.

Az elmúlt években Moszkva példátlan NATO-aktivitást észlelt nyugati határai mentén. A szövetség bővíti kezdeményezéseit, amit „az orosz agresszió elrettentésének” nevez. Az orosz hatóságok többször is aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a blokk növeli erőit Európában.

A külügyminisztérium közölte, hogy Moszkva továbbra is nyitott a NATO-val folytatott párbeszédre, de kizárólag egyenlő alapon, és a Nyugatnak fel kell hagynia a kontinens militarizálására irányuló politikájával. Vlagyimir Putyin Tucker Carlson amerikai újságírónak adott interjújában részletesen kifejtette, hogy Oroszország nem tervezi NATO-országok megtámadását, mivel ennek nincs értelme.

A NATO-tagállamok a harmadik világégésre készülnek fel

Cikket közöltünk arról, hogy Észtország és Litvánia már az ukrán védelmi szektorral tárgyal speciális, drónbiztos óvóhelyek tömeges építéséről. Az egyeztetések jól mutatják, hogy a NATO keleti szárnyán egyre nagyobb az aggodalom. A balti országok légterébe az utóbbi időben több drón repült be, köztük olyan ukrán drónok is, amelyek feltehetően orosz zavarás miatt tértek le az útvonalukról. Hanno Pevkur észt védelmi miniszter kijelentette, hogy Észtország már régóta készül egy esetleges orosz támadásra, míg a litván védelmi miniszter szerint ez a fenyegetettség vált a balti térség új valóságává. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

